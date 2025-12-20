גל הפריצות בבני ברק לא פוסח על חצרות הקודש: בשוד מתוחכם באמצע הלילה בבית המדרש טשערנאביל ברחוב חבקוק, הצליחו פורצים מקצועיים לחדור למקום • החשודים נקלטו במצלמות האבטחה כשהם פועלים בשיטות מתקדמות כדי לא להשאיר עקבות, במטרה לשדוד את כלי הכסף המשמשים לטישים • המשטרה חוקרת: האם החשודים ניצלו את שהות האדמו"ר בשבת בירושלים כדי לתצפת על המקום? (חסידים)
אגם ברגר, שורדת השבי, השתתפה בטיש ליל שב"ק של האדמו"ר מתולדות אהרן במרכז החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים | האדמו"ר שיגר לה במיוחד שיירי קודש מהחלה | במהלך השבת היא סיפרה על חוויותיה בשבי ועל כוחה של האמונה שעזרה לה להתחזק בשמירת המצוות (חרדים)