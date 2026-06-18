דרמה לילית בבני ברק: שוד מתוחכם וערמומי התרחש בלילה שבין שלישי לרביעי בבית המדרש הגדול של חסידות טשערנאביל ברחוב חבקוק בעיר. פורצים בעלי מיומנות גבוהה הצליחו לחדור אל תוך חדרו הפרטי של האדמו"ר מטשערנאביל, וגנבו משם כלי כסף יקרי ערך בשווי של עשרות אלפי שקלים.

מדובר בכלי כסף ייחודיים ובעלי ערך רב, המשמשים את האדמו"ר מדי שבת בשבתו במהלך עריכת השולחנות הטהורים בפני החסידים.

ממצאי החקירה הראשונית ומתיעודי מצלמות האבטחה במקום עולה כי לא מדובר בפורצים חובבנים. חברי חוליית השוד היו רעולי פנים והשתמשו בטכניקות מיוחדות ובציוד ייעודי, במטרה ברורה למנוע השארת טביעות אצבע או סימנים שיאפשרו לחוקרי המשטרה להתחקות אחר עקבותיהם.

נראה כי לפורצים היה מידע מדויק ופנימי על המתרחש בתוך המבנה. הם צעדו במסלול ישיר אל עבר חדר הרבי, הסמוך להיכל הטישים הגדול, שם ממוקמת כספת כלי הכסף של החצר. הפורצים התמקדו אך ורק בחפצים העשויים מכסף טהור, והתעלמו מפריטים אחרים.

חוקרי המשטרה, שפתחו מיד בחקירה מאומצת, בודקים כעת קשר ישיר בין הפריצה לבין תקרית חריגה שהתרחשה בשבת האחרונה. על פי עדויות של חסידים, במהלך השבת האחרונה נצפתה בבניין קבוצה של אנשים זרים שהסתובבו במקום בצורה מחשידה. באותה שבת, האדמו"ר לא שהה בבני ברק אלא שהה בעיר העתיקה בירושלים, לרגל שבת שנערכה יחד עם הנגידים והתומכים של מוסדות טשערנאביל.

במשטרה חושדים כי חברי הכנופיה ניצלו את היעדרותו של האדמו"ר ואת השקט במבנה כדי לערוך סיור מקדים בשטח, לבחון את מערכות האבטחה ולהכין את הקרקע לקראת השוד הלילי.

אתמול (רביעי) הגיעו כוחות משטרה וצוותי זיהוי פלילי אל היכל בית המדרש כדי לאסוף ממצאים פורנזיים, לגבות עדויות מהנוכחים ולנתח את נתיבי המילוט של החשודים, בתקווה לשים את היד על חברי חוליית השוד בהקדם.