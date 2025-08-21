נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אמר בראיון לרשת 'סקיי ניוז' כי איראן כבר תקפה את אוקראינה מאז טהרן מספקת נשק לרוסיה | הדברים נאמרו לאחר תקיפה של ספינה איראנית על ידי אוקראינה, איראן הבטיחה להגיב | כזכור, הנשיא זלנסקי חשף בשבת שיתוף פעולה מודיעיני בין מוסקבה לטהרן • תמונות לוויין רוסיות מגיעות לאיראן לפני תקיפות במפרץ (בעולם)
בריאיון לסקיי ניוז האוסטרלית, ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר על התקדמות משמעותית לעבר סיום המלחמה, תוך התחייבות להשלים את השתלטות על עזה | במקביל, הוא תוקף בחריפות את ממשלת אוסטרליה על רקע תמיכתה במדינה פלסטינית, ומזהיר כי גישה זו מחזקת את הטרור ומסכנת את ביטחון המערב כולו (מדיני)
חייל מילואים שהתראיין לערוץ 'סקיי ניוז' הבריטי גינה את פעולות צה"ל ברצועת עזה ואמר כי עזה הפכה ל"מערב פרוע", בו כל אחד יורה על מה שנראה לו | החייל אמר כי לעתים קרובות החיילים קיבלו הוראה לירות בכל מי שנכנס לאזורים אסורים, בין אם הם נראים כמאיימים ובין אם לאו (חדשות)