נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי התייחס אמש (ראשון) בראיון לרשת סקיי ניוז לחששות מפני התקפה איראנית אפשרית על מדינתו, בעקבות איומים מצד טהראן על רקע תקרית הספינה האיראנית.

בתשובה לשאלה האם הוא מודאג ממהלכים אלו, השיב זלנסקי כי "איראן כבר תקפה אותנו על ידי אספקת נשק לרוסיה."

בהמשך דבריו הדגיש נשיא אוקראינה את הצורך בזהירות ואמר כי "אנחנו חייבים להיות זהירים. אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לא לפתוח חזית חדשה בכל דרך שהיא. אבל אנחנו חייבים להיות כנים: איראנים וצפון קוריאה כבר תקפו אותנו."

זלנסקי הוסיף והבהיר את עמדתו לגבי ההמשך כאשר ציין כי "אני מקווה שהם לא יגבירו את ההתקפות האלה, אבל אנחנו חייבים להיות מוכנים לכל דבר. אנחנו לא יכולים לסמוך על האנשים האלה כי בהתחלה ממש, בלי שום הסלמה מצידנו, האיראנים נתנו נשק."

מאז תקיפת הספינה האיראנית בים הכספי על ידי אוקראינה, התגובות מאיראן ממשיכות לזרום.

אמש, אמר שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י כי אוקראינה פעלה בשליחות ישראלית, וכי איראן לא תשאיר את האירוע ללא תגובה מצידה.