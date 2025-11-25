אחרי דברי נתניהו אמש לפיהם "מדינת ישראל הוציאה חלק מהאחים המוסלמים אל מחוץ לחוק", שהוסיף כי "אנחנו נשלים את הפעולה הזאת בקרוב", בישראל פירשו כי הוא רומז על הוצאת מפלגת רע"מ של התנועה האסלאמית מחוץ לחוק | היום יו"ר רע"מ מנסור עבאס עולה להתקפה נגד נתניהו (פוליטי)
נשיא ארה"ב טראמפ הודיע הערב כי הוא מתכוון להכריז על האחים המוסלמים כארגון טרור זר | ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את הנשיא דונלד טראמפ על החלטתו להוציא מחוק לחוק את ארגון האחים המוסלמים ולהגדיר אותו כארגון טרור | "זה ארגון שמסכן את היציבות ברחבי המזרח התיכון" אמר (בעולם)
קרע בין הזרוע הצבאית של חמאס עזה, ובין חאלד משעל ונציגי האחים המוסלמים השוהים בקטאר - לאחר שחצי מיליארד דולר שגויסו עבור עזה הושקעו בפועל בעסקאות נדל"ן ענקיות בטורקיה | בכיר חמאס סירב לפוצץ את הסיפור (העולם הערבי)
נשיא צרפת עמנואל מקרון כינס היום דיון מיוחד, שני במספר, בנושא חדירת האחים המוסלמים לתוככי צרפת | מקרון אמר כי הוא מכיר בכך שהמפלגה האיסלמיסטית הצליחה לחדור בחלק מהערים ושכונות העוני ברפובליקה - והוא דורש תשובות ופתרונות לבעייה (חדשות, בעולם)