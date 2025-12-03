לרגל יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע, פקד האדמו"ר מזוועהיל את הציון הקדוש בבית העלמין העתיק בצפת, שם נשא תפילת רבים לישועת הכלל והפרט, בהמשך ערך טיש הילולא בביהמ"ד 'מאור החיים' בעיר (חסידים)
אלפים גדשו אמש את היכל בית המדרש אמשינוב בעיה"ק צפת, שם ערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן את ההילולא המרכזית לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע, אשר שמו נודע לסגולה בקרב עם יתהלל כיום המסוגל לפקודת ישועות למעלה מדרך הטבע | במהלך סעודת המצווה הזכיר המשפיע את שמותיהם של אנשים הזקוקים לרפואה וישועה, ובמיוחד את הבחור החשוב דוד יהונתן בן ברוריה | צפו בתיעוד (חסידים)
התרגשות בעולם החסידות: חתימת יד קודשו של הרה"ק רבי אברהם דוב מאבריטש זצ"ל, בעל ה"בת עין", נחשפה על מסמך נדיר. המסמך, שתועד במקור, מפרט על מכירת מקום תפילה בבית הכנסת האר"י הקדוש בצפת | הגילוי, שמעורר התרגשות בקרב חסידים ואנשי מעשה, זכה לתגובה נלהבת מצד המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שהתבטא כי מדובר ב"סגולה נפלאה לתשובה" | צפו בתיעוד (חסידים)