במלאת שנה לפטירתו של זקן החזנים בחסידות סלונים, הרה"ח רבי יחיאל אהרן בוימיל זצ"ל, מתפרסמת בחסידות הקלטה נדירה ומרגשת של הפיוט 'תכנת כל אלה' המיוחס להרה"ק בעל ה'בת עין' מאווריטש זי"ע.
המנוח זצ"ל הסתלק בתחילת חודש חשוון אשתקד, ונטמן בסמיכות לציונו של רבו מרן ה'נתיבות שלום' מסלונים זצוק"ל בחלקת סלונים שבהר הזיתים. במשך למעלה מיובל שנים שימש כשליח ציבור ובעל קורא בחסידות, ונחשב לבעל הסמכא הגדול ביותר בכל הנוגע לנוסח ולניגונים שעברו מדור לדור.
שושלת החזנות של משפחת בוימיל שזורה בתולדות החסידות עוד מימי טבריה העתיקה. סבו, הרה"ח הנודע רבי לייב הערש בוימיל זצ"ל, שימש כשד"ר ישיבת 'אור תורה' בטבריה, והיה גשר מרכזי בין טבריה לחצרות הרבי בסלונים ובבראנוביץ'. הוא אסף ניגונים רבים מחצרות שונות והביאם לסלונים.
בנו, הרה"ח רבי מרדכי בוימיל זצ"ל, שימש כגבאי השטיבל הטברייני המפורסם. על נכדו, החזן ר' אהרן זצ"ל, אמר מרן ה'נתיבות שלום' מסלונים זצוק"ל כי הכיר את הסבא והכיר את האבא, אך קולו של הנכד עולה על כולנה.
מקורו של הניגון המרטיט על המילים הנשגבות מסדר העבודה של הכהן הגדול 'תכנת כל אלה לכבוד אהרן' מגיע ממעונו של ה'בת עין' בעיר צפת.
ההקלטה של הרה"ח רבי יחיאל אהרן בוימיל זצ"ל
חסידים ואנ"ש
לפני כחצי מאה הסתובב בחצר סלונים נכדו של 'ר' בצלאל חזן', שהיה בעל תפילה בימים הנוראים אצל ה'בת עין', וממנו אימצו בחסידות כמה מניגוניו העתיקים.
הניגון הפך לנכס יקר, ומדי שנה במעמד נורא ההוד של הטיש המיוחד בערב יום הכיפורים, נהג מרן ה'נתיבות שלום' זצוק"ל ולאחריו יבדלחט"א האדמו"ר מסלונים שליט"א לבקש מר' אהרן זצ"ל לשורר את הניגון, כשהקהל העצום מזמזם עמו בדמעות שליש. כעת נחשפת לראשונה ההקלטה הנדירה בליווי כלי נגינה, לזכרו של החזן שהרטיט את הלבבות במשך עשרות שנים.
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