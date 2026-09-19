במלאת שנה לפטירתו של זקן החזנים בחסידות סלונים, הרה"ח רבי יחיאל אהרן בוימיל זצ"ל, מתפרסמת בחסידות הקלטה נדירה ומרגשת של הפיוט 'תכנת כל אלה' המיוחס להרה"ק בעל ה'בת עין' מאווריטש זי"ע.

המנוח זצ"ל הסתלק בתחילת חודש חשוון אשתקד, ונטמן בסמיכות לציונו של רבו מרן ה'נתיבות שלום' מסלונים זצוק"ל בחלקת סלונים שבהר הזיתים. במשך למעלה מיובל שנים שימש כשליח ציבור ובעל קורא בחסידות, ונחשב לבעל הסמכא הגדול ביותר בכל הנוגע לנוסח ולניגונים שעברו מדור לדור.

שושלת החזנות של משפחת בוימיל שזורה בתולדות החסידות עוד מימי טבריה העתיקה. סבו, הרה"ח הנודע רבי לייב הערש בוימיל זצ"ל, שימש כשד"ר ישיבת 'אור תורה' בטבריה, והיה גשר מרכזי בין טבריה לחצרות הרבי בסלונים ובבראנוביץ'. הוא אסף ניגונים רבים מחצרות שונות והביאם לסלונים.

בנו, הרה"ח רבי מרדכי בוימיל זצ"ל, שימש כגבאי השטיבל הטברייני המפורסם. על נכדו, החזן ר' אהרן זצ"ל, אמר מרן ה'נתיבות שלום' מסלונים זצוק"ל כי הכיר את הסבא והכיר את האבא, אך קולו של הנכד עולה על כולנה.

מקורו של הניגון המרטיט על המילים הנשגבות מסדר העבודה של הכהן הגדול 'תכנת כל אלה לכבוד אהרן' מגיע ממעונו של ה'בת עין' בעיר צפת.