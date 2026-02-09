הרשויות הסיניות גזרו עשרים שנות מאסר על ג'ימי ליי, טייקון מוכר ומתנגד משטר בן 78 מהונג קונג. המשמעות בפועל: מאסר עולם על איש האופוזיציה | מדובר בגזר הדין הקשה ביותר במסגרת חוק הביטחון הלאומי | ביקורת על ראש הממשלה הבריטי שלא הצליח להביא לשחרורו בביקורו האחרון (בעולם)
שריפה קטלנית במתחם וואנג פוק קורט בהונג קונג עדיין מתפשטת במהירות | עשרות לכודים ונעדרים נמצאים בזירה, שככל הנראה פרצה בעקבות פיגומי במבוק דליקים | הרשויות חוקרות רשלנות אפשרית של חברת הבנייה (חדשות בעולם)
כחודש לאחר אירוע ההתרסקות של מטוס המטען של חברת Air ACT שיצא משליטה במהלך הנחיתה בשדה התעופה בהונג קונג, פגע ברכב אבטחה, פרץ את גדר שדה התעופה והידרדר אל הים, דו"ח ראשוני חושף כי אחד המנועים האיץ קדימה במקום לבלום - וגרם לאובדן שליטה (תעופה)
מטוס משא אמירותי החליק הלילה בעת שביצע נחיתה במסלול הצפוני בנמל התעופה הבינלאומי של הונג קונג, לאחר שפגע בכלי רכב ששהה על המסלול | לאחר הפגיעה, כלי התחבורה לא הצליח לעצור ונחת באופן חלקי בתוך המים | על פי הדיווחים בכלי תקשורת מקומיים, שני עובדי נמל התעופה נהרגו בתאונה (תעופה)
חוקרים מבריטניה והונג קונג הצליחו לעקוב אחר תהליך נדיר בעוצמתו - שינוי טמפרטורה והארה של כוכב גוסס בלב הערפילית IC418, המכונה "ערפילית הספירוגרף" | לראשונה אי־פעם נמדדה ההשתנות של כוכב טיפוסי בקצב מהיר כל כך - גם באופן שמערער את המודלים התיאורטיים הקיימים על חיי הכוכבים | הממצאים, שנמשכו על פני יותר ממאה של תצפיות - מאז עידן הוויקטוריאנים ועד טכנולוגיות CCD עכשוויות - מציבים אתגר לאסטרונומים: כיצד ייתכן שכוכב קטן יחסית משנה את פניו בזמן כה קצר, אך לא לפי החיזויים הידועים (בעולם)
גשמי קיץ עוצמתיים שטפו את הונג קונג וגרמו לשטפונות היסטוריים במחוז השייך לסין | בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות ניתן לראות את זרמי הביוב שעולה על גדותיו, ואזרחים נואשים למצוא קרקע יבשה | תיעוד (חדשות)