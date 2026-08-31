ענקית האופנה המקוונת שיין (Shein), האתר שכבש את בנות ישראל ואת הצרכנים ברחבי העולם, השלימה רשמית את הנפקתה הראשונית בבורסת הונג קונג לאחר שנים של ניסיונות להיסחר בשוק הציבורי. במסגרת ההנפקה הציעה החברה 280 מיליון מניות במחיר של 47.60 עד 49.50 דולר הונג־קונגי למניה, וגייסה סכום של 1.7 מיליארד דולר.

השווי שנקבע לחברה בהנפקה עומד על כ-26 מיליארד דולר – צניחה חדה של כ-74% מהערכת השיא של החברה ב-2022, אז הוערכה בכמעט 100 מיליארד דולר בסבב גיוס פרטי. שווי החברה כיום מהווה מעט יותר מרבע מאותו שווי שיא, ומעמיד אותה הרחק מאחורי ענקיות האופנה המסורתיות שאותן ניסתה לאתגר.

מייסד החברה איבד 15 מיליארד דולר

הנפילה החדה פגעה קשות גם בהונו האישי של מייסד ומנכ"ל החברה, סקיי שו. בעבר היה שווי השוק של שיין גבוה מזה של חברות האם של ענקיות האופנה H&M וזארה יחד, והפך את שו לאחד מאנשי העסקים העשירים בעולם עם הון של יותר מ-23 מיליארד דולר. כעת, בעקבות ההנפקה, צפוי הונו להצטמק לכ-8 מיליארד דולר בלבד, לפי מדד המיליארדרים של בלומברג.

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החברה, שנוסדה בסין וכיום ממוקמת בסינגפור, בנתה את הצלחתה המטאורית על שרשרת אספקה מבוססת נתונים שאפשרה לה לייצר כמויות קטנות של פריטי לבוש במהירות שיא, לזהות ביקושים בזמן אמת ולהרחיב ייצור של פריטים מצליחים. מודל זה איפשר לה להציע אופנה מהירה במחירים נמוכים במיוחד ולצמוח בקצב מסחרר בתקופת הקורונה עם הזינוק במסחר המקוון.

מרווח למפסד: התמונה הכספית המדאיגה

אלא שבתוך ארבע שנים בלבד התמונה השתנתה דרמטית והתשקיף שהגישה החברה חושף את הלחצים הכבדים על המודל העסקי שלה. ברבעון הראשון של 2026 עברה שיין מרווח נקי של 395 מיליון דולר להפסד של 99 מיליון דולר. ההכנסות בארה"ב ירדו ב-14.3% ל-2 מיליארד דולר, בעיקר כתוצאה מהכבדת המכסים והביקורת הפוליטית הגוברת במערב.

גם מבנה ההוצאות מספר את סיפור השחיקה ברווחיות: הוצאות השילוח והביצוע זינקו ב-12.8% ל-4.32 מיליארד דולר, ושיעורן מתוך סך ההכנסות טיפס מ-42.8% ל-47.7%. במקביל, הוצאות השיווק קפצו ב-31.4% ל-1.43 מיליארד דולר, בין היתר עקב התחרות האגרסיבית והגוברת מצד טמו (Temu) בשווקים מרכזיים כמו ארה"ב ואירופה.

פיצוי למשקיעים: 3.5 מיליארד דולר

אחד הנתונים המפתיעים ביותר שנחשפו בתשקיף הוא הסדר הפיצוי למשקיעים המוקדמים. שיין תקצה עד 3.5 מיליארד דולר במזומן ובמניות נוספות למשקיעים מסוימים בעקבות הירידה החדה בשווי – סכום הגדול כמעט פי שניים מכל ההון החדש שהחברה גייסה בהנפקה עצמה.

המסחר הרשמי במניה צפוי להתחיל ב-1 בספטמבר, אך בשוק ההון תוהים אם גם לאחר הנפילה החדה, המניה אינה יקרה מדי. לפי חישובי Bloomberg Intelligence, שיין מגיעה לבורסה במכפיל של יותר מ-15 על הרווח החזוי. מדובר במכפיל גבוה משמעותית מזה של PDD Holdings (החברה האם של טמו), הנסחרת במכפיל של 7.4 בלבד, ומזה של מדד האנג סנג שעומד על 10.7.

השוואה לעליבאבא: תמחור תובעני

לשם השוואה, גם ענקית המסחר המקוון עליבאבה נסחרת במכפיל של כ-15 על הרווח החזוי, אך היא נהנית ממעמד של שחקנית ותיקה ומבוססת ומשקיעה באגרסיביות בתחום הבינה המלאכותית – תחום שמרכז כיום את מרבית כספי המשקיעים בעולם.

לפי התחזיות של Bloomberg Intelligence, המכירות השנתיות של שיין צפויות לצמוח בשנה הבאה ב-3.4% בלבד ולהגיע ל-44.3 מיליארד דולר, עם רווח נקי חזוי של 1.7 מיליארד דולר. מנהלי השקעות מציינים כי במכפיל 15 המניה כבר מגלמת התאוששות בצמיחה עוד לפני שהחברה הוכיחה אותה, והתיאבון של המשקיעים צפוי להיות זהיר עד שההנהלה תוכיח כי שינוי המודל העסקי אכן יצית מחדש את הצמיחה.

אתגרים נוספים: רגולציה וביקורת

מעבר לאתגרים הכספיים, שיין מתמודדת גם עם לחץ רגולטורי גובר. לאחרונה הסירה החברה מספר פריטים מהמדפים לאחר שבדיקות מעבדה חשפו רמות חריגות של חומרים מסוכנים, כולל PFAS ופתלטים, החורגות פי אלפים מהתקנים האירופיים. הפרשה מצטרפת ללחץ רגולטורי גובר על ענקית האופנה המקוונת במספר שווקים מרכזיים.

יום המסחר הראשון יבהיר אם המשקיעים רואים בשווי הנוכחי הזדמנות כניסה, או תמחור שעדיין אינו משקף את האתגרים שבדרך. בינתיים, הצרכנים הישראלים ממשיכים להזמין מהאתר, אך השאלה היא אם החברה תצליח להחזיר את הזוהר העסקי שאפיין אותה בשנות השיא.