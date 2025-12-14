אירופה חותרת לעדכון האמנה לזכויות האדם בת 75 השנים, במטרה לתת למדינות יותר שיקול דעת בנוגע להגירה בלתי חוקית | המהלך מגיע על רקע עלייה בלחץ הפוליטי מצד מפלגות ימין ומדינות המבקשות להגביל את הזכויות המשפטיות של מהגרים (חדשות בעולם)
בריטניה הודיעה היום על רפורמה מקיפה ושורת צעדים נגד ההגירה הבלתי חוקית וההגירה בכלל | הפסקת קצבאות, קושי בהשגת אזרחות בריטית ומגוון צעדים שנועדו להפסיק את הזרם הבלתי פוסק של מבקשי מקלט לממלכה, בעיקר של מוסלמים מהמזרח התיכון (חדשות, בעולם)
הוועדה לעובדים זרים בכנסת קיימה היום דיון דרמטי במיוחד על רקע גל האלימות והפשיעה המתלווה לשהותם של המסתננים ומבקשי המקלט השוהים באלפיהם בערי המרכז | בשנת 2025 נפתחו 9 תיקים בגין עבירות אלימות בשכונת פרדס כץ. חלקם של צעירים בני 12-13 (בארץ)