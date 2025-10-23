בעז אלברט, האיש שהחל את דרכו כילד בקיבוץ עלומים, עסק כל חייו בהקמת מאחזים ונלחם בממסד, אחרי שורת מעצרים וירי טייזר שתועד - מגיע כעת לעוד תחנה במסעו: הניסיון להוביל שינוי פוליטי מערכתי שיביא לידי ביטוי הוגן צודק ומצליח את הכוח של ציבור המורכב מהמשולש - חרדי, חרדל"י דת"ל ובעלי תשובה | ריאיון (מגזין בבלי)
רס״ר אברהם אזולאי בן 25 מיצהר, נפל בקרב קשה שהתרחש בדרום רצועת עזה | מתחקיר ראשוני עולה כי במהלך פעילות הכוחות, מחבלים אשר יצאו מתת קרקע ניסו לחטוף את אברהם ז"ל | צה"ל: "לאור הנסיבות הוחלט להעלותו לדרגת רס״ר" (צבא)