רופאים שלא היו בתפקיד הצילו דייל של חברת התעופה 'איתיחד איירווייז' שהתמוטט במטוס, לאחר שסבל מתגובה אלרגית מסכנת חיים ולקה בהתקף אלרגני קשה | אנפילקסיס הוא מצב חירום רפואי חמור ביותר הדורש התערבות מהירה כדי למנוע פגיעה חמורה או אפילו מוות (תעופה)
אמא תובעת את קטאר איירווייז על 5 מיליון דולר לאחר שדיילת האכילה את בתה בחטיף חלבי, במהלך טיסה ארוכה מוושינגטון לדוחה, למרות שנאמר לה שהילדה אלרגית חמורה למוצרי חלב ואגוזים | לאחר הנחיתה הילדה חוותה תגובה אלרגית חריפה ונלקחה לבית חולים, שם אושפזה ביחידה לטיפול נמרץ (תעופה)
זוג נוסעים בעלי אלרגיה לאגוזים המסכנת חיים, טוענים כי הם "נאלצו" לרדת מטיסה לאחר שאנשי הצוות סירבו להפסיק לחלק עוגות המכילות שקדים | דובר החברה מסר כי "למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו לתמוך בנוסעים הסובלים מאלרגיות, למרבה הצער איננו יכולים להבטיח סביבה 'נטולת אגוזים' בטיסה" (תעופה)
בפעולה מהירה ומוצלחת צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו היום סיוע רפואי ראשוני והצילו את חייה של צעירה בת 18 שפיתחה תגובה אלרגית בקבר רחל אמנו בבית לחם | הנערה קיבלה סיוע רפואי מציל חיים תוך שימוש במזרק אפיפן - מזרק אוטומטי המשמש להזרקת כמות מדודה של אדרנלין (בארץ)