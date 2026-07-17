המרכז הרפואי זיו בצפת ( צילום: דוד כהן/Flash90 )

נער בן 13 מצפת נמצא אמש (חמישי) במצב קשה במרכז הרפואי זיו בצפת, לאחר שפיתח תגובה אלרגית חמורה למוצרי חלב. הילד, הסובל מאלרגיה ידועה לחלב, צרך קרטיב שהכיל שאריות חלב ללא ידיעתו, ומצבו החל להידרדר במהירות עד לכדי מצב מסכן חיים.

על פי הנמסר ממרכז הרפואי, משפחת הנער הבחינה בסימני מצוקה והחליטה לפנות בדחיפות לבית החולים. אולם במהלך הנסיעה חלה הידרדרות משמעותית במצבו של הילד - הוא סבל מקוצר נשימה חריף ופיתח פריחה בכל גופו, סימנים אופייניים לתגובה אנפילקטית קשה. טיפול מציל חיים במיון עם הגעתו למיון ילדים, הוכנס הנער בדחיפות לטיפול רפואי אינטנסיבי. צוות המיון, בראשות הרופאים ד"ר רים עלי וד"ר עלאא גנאים, פעל במהירות להצלת חייו. לאחר טיפול מציל חיים, הצליחו הרופאים ליצב את מצבו ולהוציאו מכלל סכנה. "תם ונשלם": מילביצקי דוחה את היועמ"שית במכתב חריף דוד קליין | 14.07.26 1 הח"כית התפטרה מהממשלה בעקבות החוק החרדי - ביסמוט עקץ בבלי | 14.07.26 בשל חומרת המקרה, הועבר הילד להשגחה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. על פי העדכון האחרון מבית החולים, מצבו מוגדר כעת כקל ויציב, והוא נמצא תחת מעקב רפואי צמוד. ד"ר דיאנה פאעור קאסם, מנהלת מיון ילדים בזיו, הדגישה את חשיבות ההגעה המהירה למיון במקרים כאלה. "הגעה מהירה למיון היא בעלת חשיבות רבה ביותר בטיפול והצלת חיים במקרה של חשיפה למאכלים אלרגנים", מסרה. "במקרה הנוכחי, הזיהוי וההתערבות המהירים במיון, מצד הרופאים ד"ר רים עלי וד"ר עלאא גנאים, בשילוב עם הצוות הסיעודי של מיון ילדים, הצילה את חיי הילד".

פיצה ( צילום: שאטרסטוק )

מלכודת מסוכנת: הסימון כ'פרווה'

המקרה מצטרף לשורה של אירועים דומים שהתרחשו בחודשים האחרונים, ומעלה שוב את הסכנה הטמונה במוצרים המסומנים כ"פרווה" אך מכילים חלבון חלב. כפי שדיווחנו בעבר, משרד הבריאות נאלץ להוציא אזהרה דחופה בעקבות כניסת חלבון מסוג BLG - חלבון חלב המיוצר במעבדה ללא מעורבות של פרות - למוצרים טבעוניים המסומנים כפרווה.

האיגוד לאלרגיה ואימונולוגיה התריע כי הסימון כ"פרווה" הפך למלכודת מסוכנת עבור אלרגיים לחלב, במיוחד במסעדות ובמאפיות כשרות, שם הציבור האלרגי נוהג לסמוך על כשרות "פרווה" כאינדיקציה לבטיחות.

מקרים אלו מדגישים את הצורך הדחוף בסימון ברור ומדויק של מוצרי מזון, במיוחד כאשר מדובר באלרגנים מסכני חיים. הורים לילדים אלרגיים מתריעים כי עליהם לחיות בחרדה מתמדת, ומבקשים מהסביבה להפגין התחשבות והבנה למגבלות הקשות שמוטלות על ילדיהם.

המרכז הרפואי זיו מעדכן כי הנער ממשיך להיות תחת השגחה רפואית, ומצבו יציב. המשפחה מודה לצוות הרפואי על ההתערבות המהירה שהצילה את חיי בנם.