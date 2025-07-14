היום זה מתחיל: בעוד שבישראל צום שבעה עשר בתמוז יסתיים בשעה סבירה, יש מקומות בעולם שבהם יטעמו את כוס המשקה הראשונה רק קרוב לחצות • למה ממש לא כדאי לכם לקנא בנופשים באירופה, ואיפה בעולם תמצאו את הצום הקצר ביותר? • מדריך הזמנים המלא ליום בו הובקעו חומות ירושלים (יהדות)
רבבות בני ישראל נהרו לרחבת הכותל המערבי לשאת תפילה ביום צום שבעה עשר בתמוז, יום הובקעה חומת ירושלים. אדמו"רים ורבנים הגיעו לתפילות מנחה וערבית במקום | בצאת הצום, שברו האלפים את הצום במיני מזונות שהוגשו בהרחבה ברחבת הכותל המערבי (חרדים)