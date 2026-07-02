דגם של בית המקדש השני - בית אבטינס מקום משוער ( צילום: וקיפדיה )

צום שבעה עשר בתמוז, הפותח את ימי "בין המצרים", התחיל היום לפנות בוקר (עלות השחר) ויימשך לאורך כל היום עד לצאת הכוכבים. ביום זה אנו מציינים את הבקעת חומת ירושלים בימי חורבן בית המקדש, ומקבלים על עצמנו את חובת היום להתבוננות ותשובה.