ימים לפני שנכנס לתפקידו, הכריז נשיא ארה"ב על המטבע החדש 'TRUMP$' שפרץ עם שווי שוק של כמעט 100 דולרים | כמעט שנתיים אחרי, המטבע שווה מעט יותר מדולר, בזמן שהנשיא עצמו הרוויח מאות מיליוני דולרים - לא מעט משקיעים איבדו את רוב כספם (בעולם)
הביטקוין, מטבע הקריפטו הגדול ביותר, ממשיך לשבור שיאים ומחירו עומד הבוקר על 120,896.30 דולר, זאת על רקע הציפייה שממשל טראמפ יחשוף השבוע הקלות לתעשייה | מאז תחילת השנה עלה מחיר הביטקוין ב-29%, והשפיע גם על מטבעות קריפטו נוספים, כך, את'ר, מטבע הקריפטו השני בגודלו, עלה למחיר של 3,048.23 דולר (כלכלה)