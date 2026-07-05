טראמפ הרוויח - הרוב הפסידו: כך גרף הנשיא הון על חשבון אזרחי ארה"ב

דוח חדש של חברת הניתוח הטכנולוגי נאנסן חושף כי כמיליון משקיעים קטנים הפסידו סכום כולל של 3.81 מיליארד דולר במטבע המזכרת הדיגיטלי של הנשיא דונלד טראמפ, כך לפי דיווח ב'ניו יורק טיימס'.

בעוד המשקיעים רשמו הפסדים כבדים, הצהרת ההון השנתית של טראמפ חושפת כי הוא עצמו שלשל לכיסו סכום של 636 מיליון דולר מאותו המיזם בדיוק.

הנתונים המצטברים מראים כי שני שלישים מתוך כמיליון הארנקים הדיגיטליים שרכשו את המטבע רשמו הפסדים עד לסוף חודש יוני. המטבע, שהושק בקול תרועה רמה, איבד כ-97 אחוזים מערכו מאז שהגיע לשיא, ונסחר לאחרונה בשווי של פחות משני דולרים בלבד, לאחר שבעבר חצה את רף ה-75 דולרים.

טראמפ ועובדיו בנו מנגנון כלכלי שהבטיח לו רווחים מכל פעולת מסחר שביצעו הציבור והמשקיעים, ללא קשר לשאלה האם ערך המטבע עולה או יורד. הנשיא ניצל את הפופולריות שלו ודחף את עוקביו ברשת החברתית שלו להשקיע במיזם באופן תדיר, כשהוא קורא להם להצטרף לקהילה המיוחדת שלו ולרכוש את המטבע באופן מיידי, התנהלות המעלה סימני שאלה כבדים על היחס שבין תפקידו של טראמפ כנשיא ארה"ב לאיש העסקים דונלד טראמפ.

מטבע המזכרת אינו המיזם היחיד שבו רשמו המשקיעים הפסדים כבדים אל מול רווחיו של הנשיא. מיזם נוסף שהקים טראמפ יחד עם בניו הניב לו רווחים של 799 מיליון דולר בשנה שעברה, למרות שנתוני חברת המחקר מראים כי 85 אחוזים מהמשקיעים בו הפסידו את כספם מאז שהחל להיסחר בספטמבר האחרון.

מנגד, הבית הלבן דוחה בתוקף את הביקורת ומבהיר כי הפעולות של הממשל נעשות לטובת הכלל. דוברת הבית הלבן, אנה קלי, מסרה בתגובה כי "הנשיא טראמפ הפך בגאווה את ארצות הברית לבירת המטבעות הדיגיטליים של העולם. כל הפעולות של הנשיא טראמפ וממשלו נעשות לטובת העם האמריקאי".

חלק מהמשקיעים שהפסידו את כספם מביעים אכזבה קשה מהתנהלותו הכלכלית של הנשיא שבו תמכו. ניקולס פינטו, משקיע שהפסיד כמחצית מהשקעתו במיזם, אמר בראיון כי "הוא מנצל את כוחו כנשיא כדי להשיק מטבעות, כשהוא נראה אמין בעיני הציבור. זה די מדהים. זו כמעט הונאה חוקית".

הצניחה החדה בערך המטבעות מוסברת על ידי מנהלי המיזם כתולדה של תנאי השוק העולמיים ולא ככשל פנימי. דובר חברת וורלד ליברטי, דייוויד וכסמן, טען להגנת המיזם כי "אף אחד לא יכול לשלוט בשווקים. וורלד ליברטי עומדת מאחורי מטבע הממשל, שיש לו תועלת גוברת במערכת אקולוגית צומחת מהיום הראשון".

למרות אזהרות באתר הרשמי של המטבע לפיהן אין לראות בו מכשיר השקעה, מומחים משפטיים סבורים כי טראמפ עשוי לעמוד בפני הליכים משפטיים בעתיד. פרופסור לאתיקה משפטית באוניברסיטת ניו יורק, סטיבן גילרס, ציין כי המצב עלול להוביל לתביעות ייצוגיות מצד תומכיו שחשו מרומים לאחר שהפסידו את חסכונותיהם.

הפרופסור הוסיף כי "טראמפ בעבר, כשהיה יזם נדל"ן, התרברב שהוא משחק 'לפנטזיות של אנשים'. כאן נראה שהוא עודד תומכים להשקיע בציפייה שהם יכולים לצפות לעושר - אפילו כשהוא עצמו פדה את הכסף". כעת, בשל צמצום הפיקוח הממשלתי על הענף, המשקיעים נותרים ללא הגנה רגולטורית.