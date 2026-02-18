ויכוח שגרתי על זכות קדימה בכביש פנימי וצר בעיר טמרה שבצפון הסלים במהירות לאירוע אלימות קשה וברוטאלי. נהג רכב פרטי בן 22 תקף באכזריות נהג הסעות, פצע אותו בפניו והשחית את המיניבוס שלו באמצעות אבן גדולה. בעקבות חקירה מאומצת של שוטרי המחוז הצפוני, הוגש נגד הצעיר כתב אישום חמור בבית משפט השלום בעכו.
משרד התחבורה השיק יחידת אבטחה מיוחדת לשיפור ביטחון הנהגים והנוסעים בתחבורה הציבורית. השרה רגב הבהירה: "אלימות בתחבורה הציבורית היא חציית קו אדום, והיום אנו עוברים ממילים למעשים. יחידת האבטחה המבצעית החלה לפעול בשטח" (חדשות תחבורה)
ההסתדרות הודיעה הבוקר כי בעקבות שני מקרי אלימות קשים כלפי נהגי אוטובוס בעיר במוצאי שבת, תנועת התחבורה הציבורית בעיר תושבת בשעה 11:00 | בשני מקרי תקיפה שונים הנהגים שנפצעו נזקקו לטיפול רפואי ופונו לבתי חולים (בארץ)