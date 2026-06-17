ביריונות בכבישי ישראל: אירוע אלימות ובריונות חמור במיוחד, שהחל בשל ויכוח פעוט על זכות קדימה בכביש, הסתיים בפציעה גופנית קשה, נזק כבד לרכוש ובהגשת כתב אישום.

נהג רכב פרטי, תושב העיר טמרה בן 22, תקף באכזריות נהג רכב היסעים (מיניבוס) רק בשל טענה כי האחרון "צעק עליו" במהלך מפגש בין כלי הרכב ברחוב צר בעיר.

האירוע התרחש לפני כחודש. הוא החל כאשר נהג המיניבוס נסע בכביש פנימי וצר בעיר טמרה, כאשר מולו הגיח הרכב הפרטי שבו נהג הנאשם. בשל תנאי הדרך המוגבלים והקושי במעבר סימולטני של שני כלי הרכב, נהג ההסעות סימן לנהג הרכב הפרטי לעבור קודם כדי למנוע חסימה.

אלא שהנהג הצעיר פירש את הסימון או את חילופי הדברים שהתפתחו במקום כהתגרות, וטען כי נהג המיניבוס צעק עליו והעליב אותו. בתגובה לכך, הוא עצר את רכבו במרכז הכביש, יצא ממנו בזעם מופגן וצעד לעבר רכב ההסעות.

הנאשם פתח בכוח את דלת המיניבוס, התנפל על הנהג בעודו יושב בכיסאו, והחל להכות אותו נמרצות ובאכזריות רבה בפניו ובחלקי גופו השונים. נהג ההסעות, שלא היה יכול להתגונן כראוי במרחב הצר של תא הנהג, נפצע באורח קשה בפניו והחל לדמם.

אך התוקף לא הסתפק בכך; לאחר שהכה את הנהג, הוא פנה לעבר הכביש, הרים אבן גדולה שהייתה זרוקה בצד הדרך, והטיח אותה פעם אחר פעם בשמשות המיניבוס עד שניפץ אותן לחלוטין וגרם לרכב נזק כבד ביותר. מיד לאחר מכן נמלט הצעיר מהמקום ברכבו, תוך שהוא משאיר את נהג ההסעות פצוע ומדמם בתוך הרכב המושחת.