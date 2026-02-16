הספוג שמלא בחיידקים, התבלינים שכבר איבדו את הטעם, קופסאות הפלסטיק שתופסות מקום בלי סיבה והפריטים שרובנו שומרים מתוך הרגל בלבד - מומחי ארגון וניקיון ממליצים לעבור אחת לכמה חודשים על המטבח ולהיפרד מדברים מיותרים, כדי לשמור על היגיינה, לפנות מקום ולהפוך את אחד החדרים החשובים בבית לנעים ויעיל יותר (סדר ונקיון)
בוגאטי W16 מיסטרל, רודסטר יוקרתי ונדיר שמחירו כ-5 מיליון דולר, עובר תהליך בדיקות קפדני וייחודי הכולל נסיעת מבחן של מאות קילומטרים, בדיקות איכות בכל מערכות הרכב, ופיקוח אישי של שלושה מומחים בלבד בעולם | כל פרט - מהמנוע האגדי ועד הגימור בתא הנוסעים - נבדק בקפדנות, ואם מתגלה ליקוי ולו הקטן ביותר, הרכב מפורק ומורכב מחדש עד להשגת שלמות מוחלטת | תהליך זה, לצד עיצוב בהשראת דגמי עבר אייקוניים וייצור ידני קפדני, מבטיח חוויית נהיגה ואיכות חסרות תקדים, ההולמות את המוניטין היוקרתי של בוגאטי (רכב)