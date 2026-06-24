מומחים מזהירים: שמונת הדברים שאתם חייבים לזרוק מהמטבח אחת לחצי שנה

המטבח הוא אחד החדרים הפעילים ביותר בבית, אבל דווקא בו נוטים להצטבר חפצים, מזונות וכלי עבודה שכבר מזמן עבר זמנם. חלקם מאבדים מיעילותם, אחרים עלולים לצבור חיידקים, ויש כאלה שפשוט תופסים מקום יקר ללא סיבה. מומחי ניקיון וארגון ממליצים לבצע אחת לחצי שנה "ניקוי עומק" קטן ולבדוק מה הגיע הזמן להיפרד ממנו.

1. הספוגים הישנים

גם אם הספוג נראה תקין לחלוטין, הוא עלול להכיל מיליוני חיידקים לאחר שימוש ממושך. למעשה, ספוג מטבח הוא אחד הפריטים המזוהמים ביותר בבית. אם הוא מדיף ריח, מתפורר או משנה צבע, אין סיבה להתלבט - הוא צריך לעבור לפח.

2. מגבות מטבח בלויות

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מגבות שספגו אינספור שטיפות, איבדו את כושר הספיגה או נשארות לחות לאורך זמן, עלולות להפוך לסביבה נוחה להתפתחות חיידקים ועובש. מגבות ישנות במיוחד כדאי להחליף בחדשות.

3. תבלינים שאיבדו את כוחם

רבים מחזיקים במגירת התבלינים צנצנות שנקנו לפני זמן רב, לפעמים אפילו מספר שנים. אמנם רוב התבלינים היבשים אינם מתקלקלים במהירות, אך הם מאבדים בהדרגה את הארומה והטעם שלהם. אם אתם לא זוכרים מתי קניתם אותם, ייתכן שהגיע הזמן לרענן את המלאי.

4. קופסאות פלסטיק פגומות

מכסים חסרים, קופסאות סדוקות או כאלה שהתעוותו מחימום חוזר במיקרוגל רק יוצרים בלגן בארון. בנוסף, סדקים קטנים עלולים לצבור לכלוך שקשה לנקות. החליפו אותם בסט חדש וסטרילי יותר.

5. שקיות בד רב פעמיות

מאז המס על שקיות הניילון רבים החלו להשתמש יותר ויותר בשקיות בד. אך קורה שמשתמשים בהן לקניות במשך חודשים ארוכים מבלי לכבס אותן. בפועל, הן אוספות אבק, שאריות מזון וחיידקים. כביסה תקופתית או החלפה במקרה של בלאי היא צעד פשוט שכדאי לאמץ.

6. מזון שנשכח במעמקי הארון

פסטה, אורז, קמח, דגני בוקר, רטבים ושימורים יכולים להסתתר חודשים ואף שנים מאחורי מוצרים חדשים יותר. אחת לחצי שנה כדאי להוציא הכול (לא רק בפסח), לבדוק תאריכי תפוגה ולהיפרד ממוצרים שכבר אינם ראויים לשימוש.

7. קרשי חיתוך חרוצים ושרוטים

החריצים העמוקים שנוצרים לאורך השנים אינם רק פגם אסתטי. הם יכולים ללכוד שאריות מזון וחיידקים שקשה להסיר גם לאחר שטיפה יסודית. כאשר הקרש נראה שחוק במיוחד, הגיע הזמן להחליפו.

8. כלי מטבח שלא השתמשתם בהם מעולם

המכשיר להכנת וופלים שקניתם בהתלהבות, החותכן המיוחד או הקערה שיושבת בארון כבר שנים. אם לא השתמשתם בפריט במשך חצי שנה עד שנה ואין לכם תוכנית אמיתית להשתמש בו, כנראה שהוא רק תופס מקום.

לסיום - כלל האצבע הפשוט

אם פריט במטבח מלוכלך, פגום, איבד את היעילות שלו או שלא השתמשתם בו במשך זמן רב, כדאי לשקול להוציא אותו מהבית. ניקוי קטן פעמיים בשנה יכול לפנות מקום, לשפר את ההיגיינה ולהפוך את המטבח לנעים ומסודר הרבה יותר.