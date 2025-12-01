הספוג שמלא בחיידקים, התבלינים שכבר איבדו את הטעם, קופסאות הפלסטיק שתופסות מקום בלי סיבה והפריטים שרובנו שומרים מתוך הרגל בלבד - מומחי ארגון וניקיון ממליצים לעבור אחת לכמה חודשים על המטבח ולהיפרד מדברים מיותרים, כדי לשמור על היגיינה, לפנות מקום ולהפוך את אחד החדרים החשובים בבית לנעים ויעיל יותר (סדר ונקיון)
טיסה נקלעה למערבולות אוויר חזקות, וכל מנות האוכל שהוגשו התעופפו בחלל המטוס וטינפו את המעבר | התקרית התרחשה ביום שבת האחרון בטיסה בין בריסביין באוסטרליה לטאיפיי בטאיוואן | לא היו נפגעים בתקרית אך היא התרחשה בזמן הגשת הארוחה, מה שגרם בלגן ולכלוך גדול (תעופה)