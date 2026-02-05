שוטרים ערכו פשיטה במתקני לוגיסטיקה של אמזון באיטליה, כחלק מחקירה על חשד להברחת סחורה מסין | על פי החשד, אמזון משמשת כמעין "סוס טרויאני" המאפשר לסחורה להגיע לאיטליה מבלי לשלם מיסים כנדרש | החקירה צפויה להתרחב למדינות נוספות באיחוד האירופי (בעולם)
רשות המיסים הכריזה על נוהל חדש לגילוי מרצון, שיאפשר למשתמטי מס להודות בהעלמות, לשלם את חובם - ולהימנע מהליך פלילי | ההליך, שגובש לאחר מאבק ממושך מול משרד המשפטים, יהיה בתוקף לשנה בלבד ויסומן כמבצע אחרון מסוגו | הבקשות יוגשו בטופס מקוון ויחולו על כלל סוגי ההכנסות, כולל נכסים דיגיטליים | הנוהל החדש מבטא הקשחה משמעותית לעומת נהלים קודמים, עם ביטול האפשרות להגשה אנונימית והחמרת תנאי הדיווח (חדשות בארץ)