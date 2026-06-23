יחידת פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום ברשות המסים מנהלת חקירה נגד תושב ירושלים, שהובא היום (שלישי) בפני בית משפט השלום בעיר ושוחרר תחת מגבלות. על פי החשד, האיש ורעייתו מחזיקים בבעלותם תשע דירות מגורים ברחבי ירושלים, אותן השכירו לאורך שנים ארוכות מבלי להצהיר על הרווחים לרשויות כנדרש בחוק.

הפרשה החלה להתגלגל בעקבות בקשה שהגיש החשוד למשרד מיסוי מקרקעין, במסגרתה ביקש לקבל הקלה בתשלום מס שבח בגין מכירת אחת מדירותיו. לצורך בחינת הבקשה, הוא נדרש להמציא מסמכים שונים, ובעקבות כך עלה בבדיקת רשויות המס כי האיש מעולם לא דיווח על הכנסותיו השוטפות משכר דירה.

דיווח חלקי בלבד

לאחר פניית הרשויות, מיהר החשוד להגיש דוחות על הכנסותיו עבור השנים 2022–2025, אולם נמנע מלדווח על ההכנסות שצבר בין השנים 2016–2021. מהלך זה העלה את החשד כי מדובר בניסיון להסתיר את מלוא היקף ההכנסות הלא מדווחות.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, ביצעו חוקרי רשות המסים חיפושים בביתו של החשוד, במהלכם נתפסו מסמכים מגוונים. כמו כן, נגבו עדויות מהחשוד עצמו ומרואה החשבון המייצג אותו. מהממצאים שנאספו עד כה עולה החשד כי בין השנים 2016 ל-2021 העלים החשוד הכנסות בסכום כולל של כ-3.4 מיליון שקלים.

אזהרה לבעלי נכסים

ברשות המסים שבים ומבהירים כי הימנעות מדיווח על הכנסות המופקות מהשכרת נכסים מהווה עבירה פלילית חמורה. ברשות מדגישים כי כנגד עברייני מס עשויים להינקט הליכים פליליים ומנהליים קשים, הכוללים הטלת קנסות כבדים, שומות מס רטרואקטיביות והגשת כתבי אישום.

נכון לשלב זה, החשוד שוחרר ממעצר בתנאים מגבילים, והחקירה נמשכת עד להכרעה האם להעמידו לדין.