מחקר רחב היקף שנערך בשוודיה מצא קשר מפתיע בין צריכה יומית של מוצרי חלב עתירי שומן לבין סיכון מופחת לדמנציה | החוקרים מדגישים: לא מדובר בהוכחה סיבתית, אך הממצאים מערערים את התפיסה שכל שומן מהחי מזיק למוח (בריאות)
מחקר ארוך־טווח מצא כי אנשים המשלבים פעילות גופנית קבועה בשגרת חייהם באמצע החיים ולא רק בצעירותם, נהנים מירידה של כ־40%–45% בסיכון לפתח דמנציה בשנים המאוחרות | הנתונים מצביעים על כך שהאופן שבו אנחנו זזים בגילים 45–64 - ובעיקר עצימות המאמץ - עשוי להיות גורם מפתח בבריאות המוח, בעוד שבגיל מבוגר יותר כמעט כל תנועה נספרת (בריאות)
מחקרים שנעשו לאחרונה מראים: דמנציה אינה גזירת גורל – שינויים פשוטים באורח החיים, כמו פעילות גופנית מתונה, תזונה מאוזנת, חיי חברה פעילים, שינה איכותית והפסקת עישון, עשויים להפחית את הסיכון להתפתחות המחלה בצורה דרמטית | גם בגיל מבוגר ניתן להשפיע על בריאות המוח, להאט את ההידרדרות הקוגניטיבית ולשפר את איכות החיים (בריאות)
מטה-אנליזה חדשה של 483 מחקרים מוכיחה שמי ששומר על לפחות שלושה מתוך שבעה עקרונות בריאותיים בסיסיים - כמו אי עישון, תזונה נכונה ופעילות גופנית - זוכה להגנה דרמטית מפני מחלות לב, דמנציה, מחלות כליות וכבד, וזאת גם אם יש לו נטייה גנטית למחלות, כאשר כל שיפור קטן באורח החיים מקטין באופן מיידי את הסיכונים הבריאותיים בעשרות אחוזים (בריאות)