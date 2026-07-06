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נעדר דמנטי מביתר עילית אותר בירושלים לאחר מבצע חיפוש נרחב

שלמה אמזלג יצא מביתו בביתר עילית ואבדו עקבותיו • מתנדבי יחידת החילוץ איתרו אותו באזור הרוזמרין בירושלים | הושב לחיק משפחתו בשלום (בארץ)

החיפושים, הלילה (צילום: דוברות המשטרה)

בחסדי שמיים, לאחר לילה של חיפושים נרחבים, אותר הבוקר (ראשון) הנעדר שלמה אמזלג (70) תושב עתניאל, שיצא אמש מבית משפחתו בעיר ביתר עילית ואבדו עקבותיו. הנעדר, הסובל מדמנציה, נמצא באזור הרוזמרין בירושלים והושב לחיק משפחתו.

מבצע החיפוש, שהחל מיד עם קבלת הדיווח על היעדרותו בסביבות השעה 18:00, כלל עשרות מתנדבי יחידת החילוץ המשטרתית 'עציון-יהודה' ממחוז ש"י, שוטרי מרחב יהודה ותושבי העיר. הכוחות השתמשו במגוון אמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאיתור הנעדר.

לקראת השעה 04:00 לפנות בוקר, לאחר שעות ארוכות של סריקות, הצליחו מתנדבי יחידת החילוץ לאתר את הנעדר באזור הרוזמרין בירושלים, קילומטרים רבים מנקודת היציאה שלו בביתר עילית.

המשטרה פרסמה הודעה בה הודתה לכל מי שסייע בחיפושים, פרסם והפיץ את הפרטים אודות היעדרותו. "תודה לכל מי שסייע, פרסם והפיץ אודות היעדרותו", נמסר מהמשטרה.

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