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"איש אינו מעל החוק"

בעקבות האלימות הקשה בבני ברק: בן גביר בוחן את הרחקת מפקד תחנת ב"ב-רמת גן

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שיגר מכתב למפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, בעקבות האירועים החריגים שתועדו במהלך המחאה בכביש 4 בבני ברק | במכתבו הוא מציין כי הוא בוחן את הרחקת השוטרים המעורבים - בהם מפקד התחנה - מהמשטרה (חדשות)

מראות מההפגנות בכביש 4 (צילום: יעקב הרשקוביץ)

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שיגר הבוקר (שלישי) מכתב למפכ”ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, בעקבות האירועים החריגים שתועדו במהלך המחאה בכביש 4 ב בשבוע שעבר.

במכתבו מציין השר כי התיעודים, בהם נראים לכאורה שוטרים משליכים רימוני הלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג כלפי מפגינים ומשפילים אזרחים, מחייבים בדיקה מעמיקה ומיצוי דין עם כל מי שחרג מהנהלים.

השר הבהיר כי לצד הגיבוי המלא שהוא מעניק לשוטרי משטרת ישראל הפועלים באומץ ובנחישות, לא תהיה כל סובלנות כלפי אלימות יתר או התנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם ערכי המשטרה והחוק.

במסגרת זאת הודיע השר כי הוא שוקל לעשות שימוש בסמכותו החוקית להרחיק לצמיתות ממשטרת ישראל שוטרים ומפקדים המעורבים באירוע, ובכלל זה את מפקד תחנת בני ברק-רמת גן, ככל שהבירור יעלה כי אכן היו חריגות חמורות מהנהלים.

צפוי לקיים כבר השבוע דיון דחוף בנושא עם כלל הגורמים הרלוונטיים, בטרם יקבל החלטה סופית.

"החובה שלי היא לגבות שוטרים שפועלים למען ביטחון הציבור", הבהיר השר בן גביר, "אך גם לפעול בנחישות כאשר שוטרים חורגים מהשורה ופוגעים באזרחים. איש אינו מעל החוק, וגם מפקדים יידרשו לתת דין וחשבון על מעשיהם".

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