גלריה מפוארת של אדמו"רים ורבנים ובראשם זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, התכנסו למעמד חיזוק במעונו של הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין • המטרה: החזקת הכולל שייסד גאב"ד העדה החרדית, הגרי"ט וייס זצ"ל, המוחזקת ללא שום תקציבי מדינה • סיקור ותיעוד (חרדים)
המוני בני היהדות החרדית, בראשות אדמו"רים, מנהיגי קהילות הקודש וחברי הבד"צ, רבנן ותלמידיהון התכנסו ליומא דהילולא השלישי של בעל ה'שערי טוביה' - גאב"ד 'העדה החרדית', הגה"צ רבי יצחק טוביה וייס זצ"ל | תחילה התקיימה עצרת זיכרון והתעוררות בהיכל הישיבה הגדולה 'חכמת התורה', לאחר מכן עלו לציונו בהר הזיתים ובהמשך הסבו לסעודת הילולא (חרדים)