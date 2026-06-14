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שומרים על החומות

אף שקל לא מהמדינה | צדיקי ירושלים התכנסו למען עמלי התורה על טהרת הקודש

גלריה מפוארת של אדמו"רים ורבנים ובראשם זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, התכנסו למעמד חיזוק במעונו של הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין • המטרה: החזקת הכולל שייסד גאב"ד העדה החרדית, הגרי"ט וייס זצ"ל, המוחזקת ללא שום תקציבי מדינה • סיקור ותיעוד (חרדים)

הגרי"מ שכטר במעמד לטובת הכולל (צילום: יחיאל רייכמאן)

מעמד נהדר ורב רושם לביצור מוסדות התורה על טהרת הקודש, התקיים היום במעונו של הגאון הצדיק רבי יהושע דוד טורצ'ין לטובת החזקת הכולל המפואר שייסד גאב"ד בד"ץ העדה החרדית בירושלים, הגאון הצדיק רבי יצחק טוביה וייס זצ"ל.

הכולל מושתת כולה על טהרת הקודש, כאשר האברכים ובני העלייה הלומדים בה אינם נהנים או נתמכים מתקציבי המדינה כלל, ומחייתם תלויה אך ורק במשכורת שמקבלים בכולל.

את שולחן המזרח פיארה גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים שהגיעו להביע תמיכה במפעל החיים של הגאב"ד זצ"ל ולחזק את ידי האברכים העמלים בתורה מתוך הדחק.

רגע מרגש במיוחד נרשם עם הגעתו של זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, אשר למרות חולשתו הרבה פיאר את המעמד ונשא אמרות קודש.

הגרי"מ שכטר במעמד לטובת הכולל (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגרי"מ שכטר במעמד לטובת הכולל (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגרי"מ שכטר במעמד לטובת הכולל (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגרי"מ שכטר במעמד לטובת הכולל (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגרי"מ שכטר במעמד לטובת הכולל (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגרי"מ שכטר במעמד לטובת הכולל (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגרי"מ שכטר במעמד לטובת הכולל (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגרי"מ שכטר במעמד לטובת הכולל (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגרי"מ שכטר במעמד לטובת הכולל (צילום: יחיאל רייכמאן)

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