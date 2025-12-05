גלריה מפוארת של אדמו"רים ורבנים ובראשם זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, התכנסו למעמד חיזוק במעונו של הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין • המטרה: החזקת הכולל שייסד גאב"ד העדה החרדית, הגרי"ט וייס זצ"ל, המוחזקת ללא שום תקציבי מדינה • סיקור ותיעוד (חרדים)
גדולי רבני ואדמו"רי העיר בית שמש פיארו את המעמד האדיר לטובת בנייית בניין בית החינוך לבנות על טהרת הקודש, במטרה קדושה לא להנות מכספי המדינה | במעמד השתתפו הורי התלמידות וידיד המוסדות שהאזינו בשקיקה לדברי הרבנים אשר בנחת נשמעו | צפו (חרדים)
במעונו של מנהיג הישוב הישן הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין, נערך מעמד אדיר כאשר הגאון חילק למעלה מרבע מליון דולר לכלל מנהלי המוסדות על טהרת הקודש | המנהיג נשא בפניהם דברות קודש, ובהמשך העניק סכומים אדירים לצורכי צדקה (חרדים)
במלאות עשור להקמת רשת מוסדות 'תולדות אברהם יצחק' בבית שמש, נאספו בני הקהילה לערב התרמה להמשך החזקת המוסדות אשר אינם נהנים מתקציבי המדינה כלל | את המעמד פיארו בניו של האדמו"ר, המכהנים כרבני הקהילות בבית שמש (חסידים)
האדמו"ר מסלאנים השוהה בימים אלו בארה"ב לטובת החזקת מוסדותיו אשר אינם נהנים מכספי המדינה באופן רשמי, ערך השבוע מגבית מיוחדת עם מספר נגידים מחסידות סאטמר | הרבי חשף קשרים היסטוריים בין חסידויות סלונים וסאטמר ודן בסוגיית אי קבלת תקציבי המדינה | צפו בתיעוד (חסידים)
הגה"צ רבי יהושע רוזנברג גאב"ד קרית הרמ"א קבע מזוזות לקומה החדשה שנבנתה בתלמוד תורה "עטרת יהושע" בקרית הרמ"א בבית שמש העומד תחת נשיאותו | הגאב"ד סייר בכל כיתות התלמוד תורה, והציץ מפתח החדר אל תוככי חדרי הלימוד | צפו בתיעוד (חרדים)