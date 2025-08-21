בארבעת החודשים הקרובים תגענה לישראל קרוב ל-400 משלחות ברחבי העולם, שיסייעו לישראל במאבקה נגד הנרטיב השקרי והבזוי שנעשה לה בעולם בעקבות המלחמה בעזה | המשלחות יכללו, אנשי ממשל, נבחרי ציבור שונים, משפיענים, אנשי דת, תרבות וספורט, אנשי אקדמיה וכמובן עיתונאים | כל הפרטים (בעולם)
ברקע הביקורת הציבורית על ההתקפלות הישראלית בכל הנוגע להכנסת הסיוע ההומניטרי לעזה, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מצטרף לביקורת | לדבריו, יש להחליף את ה"ממשלה ההרסנית" ש"קרסה בחזית המדינית ובהסברה כמו שקרסה בטבח שמחת תורה" (פוליטי)