הנשיא טראמפ ( צילום: אריה לייב אברמס / פלאש90 )

דיווח דרמטי שפורסם במגזין 'טיים' האמריקאי חושף קמפיין השפעה דיגיטלי חסר תקדים שמנהל משרד החוץ הישראלי בארצות הברית. על פי מסמכים רשמיים שנחשפו, ישראל שכרה את שירותיו של בראד פארסקייל, מנהל קמפיין הבחירות של דונלד טראמפ בשנת 2020, תמורת סכום חודשי קבוע של מיליון וחצי דולר.

ההסכם נחתם בספטמבר אשתקד, והמטרה הרשמית היא להילחם באנטישמיות הגואה ברשת. אולם גורמים המעורבים בפרטים מבהירים כי היעד האמיתי הוא בלימת הסחף הציבורי של צעירים שמרנים נגד ישראל. במסגרת ההתחייבות, אמור פארסקייל לייצר לפחות מאה תכנים מקוריים בכל חודש המיועדים לדור הצעיר ברשתות החברתיות טיקטוק, אינסטגרם ויוטיוב. זעם בבית הלבן: "מדינה זרה משפיעה על מדיניות הנשיא" הפעילות הדיגיטלית עוררה כעס רב בבית הלבן, לאחר שגורמי ממשל זיהו מתקפה מתואמת של משפיענים שמרנים נגד הסכם הפסקת האש שנחתם בין ארצות הברית לאיראן בחודש שעבר. עוזריו של טראמפ ציפו לתמיכה בקרב בסיס הבוחרים שלו, אך נדהמו לגלות ביקורת חריפה שנוסחה בלשון דומה ופורסמה בו-זמנית ברשתות החברתיות על ידי דמויות מובילות בימין. "עלילה תמורת כסף": אחמדינג'אד מכחיש בזעם את הדיווחים אליהו לוי | 11:29 112 אלף מתפקדים ב'דמוקרטים' - וכך זה משפיע על השוליים ברחוב החרדי דוד קליין | 11:59 1 בכיר בקהילת המודיעין האמריקאית התייחס בחשש לתופעה ואמר כי "אנחנו מדברים על משפיענים אמריקאים שמקבלים תשלום ממדינה זרה, ואז מנסים לייצר מומנטום כדי לשנות את דעתו של הנשיא, או את דעותיהם של אחרים סביבו". לדבריו, מדובר בניסיון מסוכן להשפיע על מדיניות הממשל מבפנים. פארסקייל מכחיש: "מעולם לא ערערתי את מעמדו של טראמפ" מנגד, פארסקייל מכחיש בתוקף את הטענות כי פעל נגד האינטרסים של הנשיא לשעבר. "מעולם לא מימנתי, ארגנתי או השתתפתי בשום מאמץ לערער את מעמדו של הנשיא טראמפ – מעולם לא – כולל מזכר ההבנות שלו או הצעת הפסקת האש שלו", מסר למגזין 'טיים'. הוא הוסיף כי "הטענה כי אני מתאם מאמץ להארכת המלחמה היא שקרית לחלוטין".

שר החוץ סער ( קרדיט צילום: סיון שחור, לע״מ )

פארסקייל הציג את הקמפיין כמאמץ למנוע מאויבי ישראל והמערב לתקוע טריז בין ישראל לבין האמריקאים שתמכו בה באופן מסורתי, בייחוד בימין הפוליטי. הוא הציג נתונים לפיהם התמיכה בישראל בקרב תומכי טראמפ נותרה איתנה ואף התחזקה בחודשים האחרונים.

מנגנון הפעולה: קבוצות דיון סגורות ותשלומים כספיים

מנגנון הפעולה של הקמפיין התבסס על רשת מורכבת של חברות שבבעלות פארסקייל, המנהלות קבוצות דיון סגורות עם משפיעי רשת שמרנים. בקבוצות אלו חולקו הנחיות ניסוח מדויקות, והמשתתפים קיבלו תשלום כספי ישיר שהתבסס על היקף החשיפה והמעורבות שייצרו התכנים שלהם ברשתות.

אחד המשפיענים ששיתפו פעולה עם המיזם הוא אייל יעקובי, סטודנט לשעבר שהתפרסם לאחר שהעיד בקונגרס על גילויי אנטישמיות בקמפוסים. יעקובי אישר כי קיבל תשלום מחברה הקשורה לפארסקייל כדי להילחם באנטישמיות ברשת, אך הדגיש כי מעולם לא קיבל כסף כדי להביע עמדה שאינו מאמין בה באופן אישי. "זה לא כמו סוכנות שמייצגת אותך. זה יותר כמו שיתוף פעולה", הסביר.

אכזבה בירושלים: "שילמנו כסף רב, המצב רק החמיר"

למרות התקציבים המנופחים, גורמים רשמיים בירושלים מביעים אכזבה קשה ותסכול עמוק מביצועיו של פארסקייל בקמפיין. התמיכה הציבורית בישראל ובממשלת נתניהו בארצות הברית המשיכה לצנוח לרמות שפל שלא נראו מזה עשורים, כאשר סקרים עדכניים מראים כי רק שלושים ושניים אחוזים מהאמריקאים מחזיקים בדעה חיובית כלפי ממשלת ישראל.

גורם ישראלי רשמי המעורב בפרטי ההסכם מתח ביקורת נוקבת ואמר כי "אנחנו כועסים על בראד פארסקייל. הוא היה אמור לשפר את המצב. שילמנו לו כסף רב. אך מה הוא עשה איתו? המצב רק החמיר". הדברים נאמרו על רקע עלייה מתמדת בשיעור הרפובליקנים הצעירים שמביעים עמדות שליליות כלפי המדיניות הישראלית.

הדחיפה לפעילות החלה כבר בשנה שעברה, כאשר פעילי ימין בולטים בארצות הברית הזהירו את נתניהו במכתבים פרטיים כי ישראל מאבדת במהירות את אחיזתה בקרב קהלים שמרנים בגלל פעילות הסברה מיושנת. צ'ארלי קירק, הפעיל השמרני המנוח, שלח מכתב מפורט לנתניהו במאי האחרון והזהיר כי ישראל מתמודדת עם "כשל תקשורתי דחוף" שעלול לעלות לה בתמיכה אמריקאית.

משרד החוץ הישראלי החליט לפנות לפארסקייל בשל היכרותו המעמיקה עם התרבות הדיגיטלית של מחנה טראמפ, על אף שגורמים שונים מציינים כי השניים לא שוחחו כבר שנים ארוכות. שר החוץ גדעון סער הציג בעבר תוכנית נרחבת להבאת מאות משלחות לישראל במטרה להילחם בנרטיב האנטי-ישראלי, אך הקמפיין הדיגיטלי של פארסקייל מהווה מהלך נפרד ושנוי במחלוקת.