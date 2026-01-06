רגעים של התעלות בישיבת 'נתיב הדעת': מאות תלמידים נפרדו במוצאי שבת מראש הישיבה הגאון רבי בונים, היוצא למסע מסירת שיעורים בליקווד במסגרת מסע להצלת עולם התורה. הגר"מ שטיגל בירך בחום: "שלא תערב עליך רוח אמריקה – ותשמור על רוח ארץ ישראל" (עולם הישיבות)
כחצי שנה לאחר שהתגלתה בגופו המחלה הנוראית, תלמידי ישיבת 'נתיב הדעת - קפלן', התבשרו על שיפור במצבו הבריאותי של ראש הישיבה הגאון רבי ישראל בונים שרייבר | אמש הגיעו תוצאות הבדיקות המקיפות שעבר השבוע ומהן עולה כי חל שיפור דרמטי לצד ניתוח מסובך שנותר לו לעבור | כל הפרטים (עולם הישיבות)