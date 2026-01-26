דרמה לילית ביישוב החרדי בשומרון: עצי ענק לא עמדו ברוחות העזות וקרסו לתוך הכבישים והמדרכות • התושבים שיצאו לסייע בפינוי מציינים: "זה נס גלוי, בשעות היום עוברים כאן מאות ילדים" • צפו בתיעוד של הצלם ארי קופרשטוק שלא פספס אף ענף (חרדים)
מד"א הודיע אחר הצהריים על נזקים ראשונים של הסופה 'ביירון' שמכה בשעות אלו בישראל ואף התחזקה היום | לפי הדיווח, שתי ילדות מראשון לציון נזקקו לטיפול רפואי לאחר שעץ קרס עליהן, בנוסף דווח על מספר רכבים שנתקעו בהצפות ונהגיהם הזעיקו עזרה | זה מה שצפוי לנו בימים הקרובים עם 'ביירון' (חדשות)