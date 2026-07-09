פחד ובהלה בקעמפ: עץ ענק קרס בפתאומיות על קבוצת חרדים

נס גלוי התרחש אמש (רביעי) במהלך פעילות במחנה הקיץ החרדי "מבואר התלמיד", הממוקם ברחוב לה ויסטה דרייב שבעיירה סאות' פולסבורג באזור הרי הקטסקילס בניו יורק, כאשר עץ גדול ממדים קרס בפתאומיות ונפל ישירות על קבוצת אנשים ששהתה במקום.

לפי הדיווח באתר YWN, הקריסה הפתאומית עוררה בהלה עצומה בקרב השוהים בקעמפ, ובשל הדיווח הראשוני המדאיג הוקפצו לזירה כוחות חירום והצלה רבים מחשש לחייהם של לכודים או נפגעים בנפש.

אל זירת האירוע נהרו במהירות כוחות גדולים של ארגון "הצלה קטסקילס", שהפעיל נוהל חירום ושיגר למקום חמישה אמבולנסים וכעשרים פרמדיקים וחובשים, לצד כוחות כיבוי והצלה מקומיים שהגיעו כדי לסייע בחילוץ ובאבטחת הזירה.

עם הגעתם של כוחות הרפואה התברר גודל הנס, כאשר למרות המראה המבהיל של העץ הכבד שקרס על השוהים, המכה נבלמה באופן פלאי וחמישה בני אדם בלבד נפגעו כתוצאה מהנפילה, כולם באורח קל בלבד.

צוותי הרפואה של "הצלה" העניקו לנפגעים טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים בשטח המעון, בעוד אנשי ההנדסה והכיבוי פעלו במשך דקות ארוכות כדי לנסר את חלקי העץ, לוודא שאין לכודים נוספים תחת הגזע והענפים, ולאבטח את האזור מפני קריסות נוספות של עצים סמוכים.

יצוין כי אזור הרי הקטסקילס בניו יורק מארח מדי קיץ עשרות אלפי ילדים, בחורים ובני משפחות מהקהילה החרדית בארצות הברית המגיעים למחנות הקיץ ("קעמפים") ומתחמי הנופש, כאשר אירועים מסוג זה של קריסת עצים ישנים או פגעי מזג אוויר מהווים לא פעם סכנה מוחשית במתחמים המיוערים.

האירוע החריג והמפחיד, שהחל ברגעי חרדה קשים בקרב הנהלת המחנה והחניכים, הסתיים בסופו של דבר באנחת רווחה עצומה ובשבח והודיה לה' יתברך על הנס הגדול שמנע אסון כבד שהיה יכול להסתיים בנפגעים בנפש. לאחר פינוי הזירה וההודעה המרגיעה כי אין נפגעים קשים, חזר המחנה לשגרת הפעילות המתוכננת של ימי הקיץ.