עם פתיחת גשר הרב לנדא, המקשר בין דרך אם המושבות לרחוב הלח"י בבני ברק, חגגו חסידי גור בשכונת מתחם הסופרים את מעמד חנוכת הבית לבית החסידים החדש של הקהילה | בקביעת המזוזה כובד האדמו"ר החסידי הראשון שמתגורר בשכונה, האדמו"ר ממיאלען (חסידים)
בחודשים האחרונים 'השטיבלך' המרכזי בעיר טבריה, המוכר גם לאלפי המטיילים - לא ידע מנוח, בשל מאבקים בין הגבאים למתפללים בנוגע ל"ברכת כהנים" | המאבקים הובילו לסגירתו של השטיבלאך ומתפללים נאלצו לעמוד ברחוב תחת שמש קופחת | ציבור המתפללים פתח מתחם שטיבלך חדש | חשיפה (חרדים)