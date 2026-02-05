אילון מאסק הפך לטריליונר הראשון בעולם בעקבות הנפקת הענק של SpaceX, כשהוא מנפץ שיאים היסטוריים של צבירת הון | ביום מסחר אחד הוא הוסיף לנכסיו יותר מכל מה שצבר "האורקל מאומאה" במשך שבעה עשורים של השקעות מסורתיות (חדשות בעולם)
דו"ח חדש של פורבס לשנת 2025 חושף את רשימת המיליארדרים הצעירים ביותר בעולם - יזמים בני פחות מ-40 שבנו את הונם בכוחות עצמם | על רקע פריחת תחום הבינה המלאכותית, נוצר דור חדש של עשירי היי-טק, בהם גם שני ישראלים שהצליחו להגיע לצמרת העולמית (כלכלה)
אילון מאסק חשף בפודקאסט פופולרי את מחשבותיו על רוחניות, אמונה והיקום ועל השאלה הגדולה מכולם - האם הוא מאמין באלוקים? | השיחה נעה בין פילוסופיה אישית, טכנולוגיה וחזון עתידי לחלל ולבינה מלאכותית (חדשות בעולם)
הדוח החדש של Arkham Intelligence שופך אור על אחת מהפרשות השקטות אך המזעזעות בתולדות הקריפטו - גניבת ענק של למעלה מ־127,000 ביטקוין ממאגר הכרייה הסיני LuBian, שנעלם במפתיע מהזירה ב־2021 | האירוע, שנותר מתחת לרדאר כמעט חמש שנים, מדגיש את השבריריות של מערכות Web3 מול מתקפות מתוחכמות - בשנה שבה כבר נגנבו יותר מ־3 מיליארד דולר (כלכלה)