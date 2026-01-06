רוח סערה בעולם התורה: תחת צילן של גזירות הרדיפה הקשות המתרגשות על יושבי בית המדרש בארץ הקודש, יוצא הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, כחומה בצורה ומתווה את דרך המלחמה • המכתב לעצרת ההמונים בזופניק והקריאה לדמעות, לצד פסק ההשקפה הנוקב לאלפי אברכי הכוללים: "רודפי התורה הם מהערב רב ומסיטרא דעמלק, המלחמה בהם – על ידי התמדה ורציפות" | מכתבי הקודש (חרדים)
הראשון לציון וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי יצחק יוסף, שיגר מכתב מחאה לעריק, בו מחה בין היתר על הענישה הסלקטיבית כלפי לומדי התורה הספרדים | "יש כאן מאבק על הרוחניות של הספרדים, הם גזענים מוחלטים", כתב הרב יוסף בחריפות יתירה | על אלו שעצרו את העריק ב"עוון לימוד תורה", כתב הרב ש"לא יינקו מעונשי שמיים" | המכתב המלא והחריף (חדשות, חרדים)
בעודו שוהה בין כותלי כלא 10, קיבל בחור הישיבה יאיר סעדה, מכתב מרגש מהגאון רבי אליהו בנימין מאדאר, ממקורבי ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל | במכתבו שיבח את הבחור על הזכות שנפלה בחלקו וחיזקו בדברים חמים ובאמונה | הרב הזכיר כי הוא אינו לבד | המכתב המלא (חרדים)