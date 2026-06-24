הגר"מ שטרנבוך ( צילום: ארכיון )

עולם התורה והיהדות הנאמנה בארץ הקודש ניצב בימים אלו באחת מתקופות המבחן הקשות והמטלטלות ביותר שידעה היהדות החרדית מאז ומעולם. גזירות הרדיפה הנוראות המונפות על לומדי התורה, אשר עליהן מעידים זקני הדור כי לא נראה כבושת הזאת וכמזימה כזו מאז ימי החורבן האיום באירופה, מעוררות גלי זעזוע והתעוררות בכל היכלי התורה.

מי שעומד בראש המערכה, ניצב כעמוד האש לפני המחנה ומורה את דרך ה' בלי מורא ובלי משוא פנים, הוא הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך. בשבוע האחרון שיגר הגר"מ שטרנבוך שני מכתבי קודש מטלטלים, המהווים מפת דרכים רוחנית והשקפתית עבור כלל ישראל בעת צרה זו: המכתב הראשון נשלח אל עצרת ההמונים והתפילה, והמכתב השני הופנה כצו שעה לאלפי אברכי הכוללים המכתתים רגליהם באוהלה של תורה. "בבכי יבואו ובתחנונים אובילם" לקראת עצרת ההמונים שהתקיימה בליל שישי האחרון ברחבת בנייני זופניק בירושלים, בהתאסף אלפי שלומי אמוני ישראל למעמד תפילה וזעקה, שיגר הפוסק מכתב קודש נוקב. במכתבו הגדיר הגר"מ שטרנבוך את המציאות הנוכחית במילים חריפות ביותר ומתווה את הדרך להצלה: לקראת מחאת הענק הצפויה: הוועדה המארגנת פרסמה רשימת הוראות לנהגים חיים כהן | 23.06.26 ירושלים התעטפה באבל; אלפים ליוו למנוחות את המקובל רבי רחמים עטיה זצ"ל חיים רוזנבוים | 10:21 "לכבוד הנאספים למעמד תפילה ותחנונים לפני ד' על גזירת הגיוס היל"ת. לצערינו, אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירו, ושלטונות הרשע מוסיפים ברשעם לפעול לשנות ולקלקל את ציבור היראים, וברדיפות קשות כנגד כלל הציבור, ומכניסים תחת מסגר ובריח את בני ציון היקרים, ואף מכים באכזריות נוראה את אלו היוצאים למחות כנגדם. האסיפה הלילה היא להתפלל ולהתחנן לפני השי"ת, שאך ורק בידו להצילנו מהגלות הקשה, וראוי להתפלל בדמעות ממש, וכבר אמרו חז"ל שערי דמעות לא ננעלו, ואיתא בנביא ירמיהו 'בבכי יבואו ובתחנונים אובילם'. והקב"ה ישמע שוועתינו ברחמים גדולים ומהאסיפה גם יצא ההכרזה שאנחנו נעמוד בניסיונות בכל תוקף כנגד כל הגזירות שלהם, ואדרבה נתחזק בעמוד התורה ויש לחזק לימוד התורה גם בזמנים שיש רבים שמתרפים אז מלימודם, ובעז"ה נראה נפלאות ממש. המצפה לרחמי שמים מרובים".

מכתב הגר"מ שטרנבוך לעצרת בזופניק

"רודפי התורה הם מסיטרא דעמלק"

במקביל לחזית המחאה והתפילה, פנה הפוסק במכתב חיזוק והשקפה חסר תקדים לאלפי אברכי הכוללים בארץ ובחו"ל. במכתב זה מגלה הגר"מ שטרנבוך את השורש הרוחני של הרודפים, ומציין כי המלחמה בגזירה אינה מתנהלת בכלים גשמיים, אלא אך ורק על ידי הוספת סדרי לימוד ברציפות ובהתמדה:

"למע"כ אברכי הכוללים בארה"ק ובחו"ל שומרי משמרת התורה, יהי נועם ה' עליכם.

הנה בימים אלו כאשר הונף חרבם של הרשעים על היכלי התורה והישיבות בארה"ק באומרם ערו ערו עד היסוד בה, מתוך רצון לעקור אותנו ממקור מים חיים תורתינו הקדושה ולנתק אותנו מלימוד התורה הק' ושמירת המצוות היל"ת, הדבר ברור כי מכלל חיוב מלחמת עמלק הוא להתחזק ביתר שאת בלימוד התורה הק', שהלא כבר אמרו חז"ל 'כיון שרפו ישראל ידיהם מהתורה בא עמלק'.

ומכאן שאם מתחזקים בלימוד התורה הרי זה מחליש את כח עמלק, וממילא ייחלש כוחם של רודפי התורה שהם מהערב רב ומסיטרא דעמלק כמבואר בזוה"ק ובספרים.

ועל כן בימים אלו כאשר התעוררו אברכי הכוללים לבקשת רבנן ותלמידהון לקבל על עצמם חיזוק מיוחד ללמוד בהתמדה וברציפות לכה"פ בתחילת הסדר, אמינא לפעלא טבא יישר, והוא צורך השעה ויש בכוחו להגן עלינו מפני הגזירה.

וגם תושבי חו"ל ישאו עמנו בעול בעניין זה כי הגזירה נוגעת לכלל עולם התורה, וכבר אמרו חז"ל אם גבירה לוקה, שפחה לא כ"ש.

והנני חותם בברכה מרובה לכל המשתתפים בזה שיזכו לסייעתא דשמיא מיוחדת בתלמודם ובכל מעשה ידיהם ולרוב נחת מכל יו"ח, ונזכה כולנו להיוושע בישועת עולמים, לשקוד על דלתי תורה מתוך שלווה והשקט. הנני המצפה לרחמי שמים מרובים".

מכתב הקודש לאברכי הכוללים

קריאות הקודש המרעישות הללו כבר היכו גלים בכל רחבי עולם התורה, כאשר בהיכלי הכוללים והישיבות ניכרת התעוררות עצומה לקבלת עול תורה ברציפות מוחלטת מתחילת הסדר, כפי הוראתו הברורה של הגר"מ שטרנבוך, כחומה בצורה מול מזימותיהם של רודפי הדת והתורה.