קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, זכר למחצית השקל: על מי חייבים לתת, כמה נותנים, ומה יעשה מי שאין ידו משגת? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
תיכף אחר תפילת שחרית של ערב ר"ה נעמד הרבי מנדבורנה למרגלות ארון הקודש המפואר בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק, והתיר את הנדרים בפני ציבור הדיינים שהתיישבו בשולחנות מולו תוך שהם מאזינים לכל מילה היוצאת מפי האדמו"ר (חסידים)
בביתו נאווה קודש ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, התיר ראש הישיבה, וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן את הנדרים, תיכף אחר תפילת שחרית של ערב ראש השנה | בסיום המעמד האצילו הנוכחים לראש הישיבה עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים, מתוך אושר ובריאות עד ביאת גואל צדק במהרה (חרדים)
במעמד צנוע ומרגש בהיכל בית מדרשו בבני ברק, התיר הדיין הנודע, הגאון רבי יהודה סילמן את נדרותיו בפני שלושה מרבני הקהילה | המעמד, שאליו התלוו רגעים של התעוררות ותפילה, נחתם בברכה הדדית לכתיבה וחתימה טובה, ובסימן של תקווה להיכנס לשנה החדשה בלב נקי וללא חובות, מתוך תפילה וביטחון בה' (חרדים)
כמנהגם מידי שנה בשנה, גם השנה בערב ראש השנה נפגשו שניים מגדולי רבני בני ברק, חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, והגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה של העיר ב"ב. הצלם שוקי לרר, כדרכו, תיעד את הפגישה המיוחדת בבית מדרשו של רב העיר, הנמצא תחת בית מדרשו של הגר"י, כשהתברכו יחדיו בברכת השנים, לאחר שהתירו את הנדרים בפני רבני קהילותיהם (חרדים)
במעונו אשר בעיר התורה והחסידות בני ברק, התיר הבוקר ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי ברוך דב פוברסקי את נדריו, בפני דיינים מומחים | בסיום המעמד איחל ראש הישיבה 'כתיבה וחתימה טובה' לכל הנוכחים בחדר, ושנזכה עוד השנה לראות בגאולתן של ישראל (חרדים)
אווירה של אימת הדין הורגשה הבוקר (שני) בהיכל ישיבת סלבודקה בבני ברק. לאחר תפילת שחרית, התכנסו גדולי ישראל ראשי הישיבה, הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש, למעמד התרת נדרים.במראה מיוחד ומרגש, כשהתלמידים מסובבים אותם כחומה בצורה, התיישבו ראשי הישיבה זה מול זה והתירו זה לזה את הנדרים, השבועות והאיסורים שקיבלו על עצמם בשוגג במהלך השנה החולפת (עולם הישיבות)
אווירה מיוחדת של הכנה לקראת יום הדין שררה הבוקר בישיבת הנגב "שכר שכיר" בנתיבות | כמנהג ישראל, התכנסו ראש הישיבה, הגאון רבי אריה לוי, ושאר ראשי הישיבה, לקיים את מנהג התרת הנדרים | במעמד התירו ראשי הישיבה זה לזה את הנדרים, הבעיות והשבועות שקיבלו על עצמם בשגגה במהלך השנה החולפת (עולם הישיבות)