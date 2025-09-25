באשמורת הבוקר של ערב ראש השנה הגיע האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה אל העיר חברון, לעורר זכות אבות לקראת יום הדין | הרבי פתח את המעמד באמירת סליחות 'זכור ברית'. לאחר מכן, התפלל הרבי תפילת שחרית יוקדת ברחבת המערה, כשהוא מקפיד על גדרי ההלכה הנוגעים לכהנים ואוסרים עליו כניסה למבנה עצמו | בסיום התפילה, ערך הרבי סדר התרת נדרים ברוב עם | המעמד נחתם בברכות לשנה טובה, כאשר הרבי חילק צלוחיות דבש לכל הנאספים (חסידים)
שעות ספורות קודם יום הדין: ראש מוסדות "כסא רחמים" הגר"צ מאזוז במשא חיזוק והתעוררות על חובת ועוצמת התפילה בראש השנה והשפעתה על כל השנה, בצל מאורעות השנה האחרונה, "ה' ראה את התפילות בראש השנה תשפ"ה, אחרי הטבח הנורא בשמחת תורה תשפ"ד. האם סינוואר ונסראללה חשבו שהם לא יראו את ראש השנה תשפ"ו וישחקו עצמותיהם בגהינם? מישהו חשב שסוריה תהיה מעוניינת לעשות איתנו שלום?". על פטירת אחיו מרן הגר"מ מאזוז זצ"ל: "לא חשבנו שבר"ה הזה ראש הישיבה לא יהיה איתנו. הסתמכנו ונשעננו רבות על ברכת הבבא סאלי ש"יזכה לראות פני משיח". אבל הדור לא היה מספיק זכאי!" | הדברים המלאים • צפו
תיכף אחר תפילת שחרית של ערב ר"ה נעמד הרבי מנדבורנה למרגלות ארון הקודש המפואר בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק, והתיר את הנדרים בפני ציבור הדיינים שהתיישבו בשולחנות מולו תוך שהם מאזינים לכל מילה היוצאת מפי האדמו"ר (חסידים)
בביתו נאווה קודש ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, התיר ראש הישיבה, וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן את הנדרים, תיכף אחר תפילת שחרית של ערב ראש השנה | בסיום המעמד האצילו הנוכחים לראש הישיבה עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים, מתוך אושר ובריאות עד ביאת גואל צדק במהרה (חרדים)
במעמד צנוע ומרגש בהיכל בית מדרשו בבני ברק, התיר הדיין הנודע, הגאון רבי יהודה סילמן את נדרותיו בפני שלושה מרבני הקהילה | המעמד, שאליו התלוו רגעים של התעוררות ותפילה, נחתם בברכה הדדית לכתיבה וחתימה טובה, ובסימן של תקווה להיכנס לשנה החדשה בלב נקי וללא חובות, מתוך תפילה וביטחון בה' (חרדים)
כמנהגם מידי שנה בשנה, גם השנה בערב ראש השנה נפגשו שניים מגדולי רבני בני ברק, חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, והגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה של העיר ב"ב. הצלם שוקי לרר, כדרכו, תיעד את הפגישה המיוחדת בבית מדרשו של רב העיר, הנמצא תחת בית מדרשו של הגר"י, כשהתברכו יחדיו בברכת השנים, לאחר שהתירו את הנדרים בפני רבני קהילותיהם (חרדים)
במעונו אשר בעיר התורה והחסידות בני ברק, התיר הבוקר ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי ברוך דב פוברסקי את נדריו, בפני דיינים מומחים | בסיום המעמד איחל ראש הישיבה 'כתיבה וחתימה טובה' לכל הנוכחים בחדר, ושנזכה עוד השנה לראות בגאולתן של ישראל (חרדים)
אווירה מיוחדת של הכנה לקראת יום הדין שררה הבוקר בישיבת הנגב "שכר שכיר" בנתיבות | כמנהג ישראל, התכנסו ראש הישיבה, הגאון רבי אריה לוי, ושאר ראשי הישיבה, לקיים את מנהג התרת הנדרים | במעמד התירו ראשי הישיבה זה לזה את הנדרים, הבעיות והשבועות שקיבלו על עצמם בשגגה במהלך השנה החולפת (עולם הישיבות)
במלאות חמש עשרה שנים להסתלקותו של אביו האדמו"ר זצ"ל לשמי מרום בערב ראש השנה שנת תש"ע, ערך בנו ממלא מקומו, האדמו"ר מביאלה רמת אהרן את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו בבני ברק, בהשתתפות כלל החסידים והאורחים מחו"ל שהגיעו להסתופף בצילו לימי הדין | בטיש השתתף גם בן דודו, האדמו"ר מביאלה בני ברק | הרבי הרחיב במשנתו של אביו בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)