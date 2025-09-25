בבלי

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תפילות, סליחות ודבש

מסר מיוחד לעם ישראל

בפני הדיינים

ש

 12 שנים ברציפות

בבלימקודם

במעון הקודש

שעות לפני כניסת החג

המסורת נמשכת

שִׁמְעוּ נָא

בפתח ה'דאווין צימער'

המעמד המסורתי

שִׁמְעוּ נָא דַּיָּנִים מוּמְחִים

בהשתתפות האורחים מחו"ל
בבלי
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