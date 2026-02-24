נס גדול בפולין: אברך חסידי מניו יורק ששכר מסוק כדי לפקוד את ציוני הצדיקים בראדושיץ ובקעריסטיר, ירד ממנו ביעדו – ודקות ספורות לאחר מכן התרסק כלי הטיס במהירות של 220 קמ"ש בלב אזור הררי ומיוער בדרום פולין | לאחר שעות של חיפושים קדחתניים בהשתתפות צבא ורחפנים, אותרה גופת הטייס – והתברר גודל ההשגחה הפרטית (חרדים)
בוקר שגרתי בשוק באיראן הפך למלכודת אש קטלנית כשמסוק צבאי צלל מהשמיים היישר אל דוכני הפירות והירקות | בעוד העשן מיתמר מעל גופות הטייסים והרוכלים, נחשף שוב מחיר הדמים של הצי האווירי המזדקן של איראן (העולם הערבי)
מסוק עם שני נוסעים שהיה בטיסת אימון התרסק במועדון ספורט בפרגוואי | מדריך הטיסה ותלמידו שהיו על הסיפון יצאו ללא פגע | על פי דיווחים ראשוניים, הקרקע לא הייתה יציבה וגרמה למסוק לאבד יציבות במהלך הנחיתה (תעופה)
ברשתות החברתיות הופץ תיעוד של רגע ההתרסקות של מסוק במחוז דגסטן שברוסיה אתמול | על המסוק היו עובדי מפעל מקומי, כתוצאה מהתאונה נהרגו סגן המנכ"ל, המהנדס הראשי והמעצב הראשי | המסוק התרסק לתוך בניין מגורים, אך לא היו אנשים במקום בזמן ההתרסקות | צפו בתיעוד (תעופה)