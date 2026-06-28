תיעוד מפחיד: המסוק עולה באש, מסתחרר - ומתפרק לשניים | 14 נהרגו 

מסוק השייך לענקית הנפט הסעודית ארמקו התרסק היום (ראשון) בשעות הבוקר המוקדמות באזור ראס תנורה, הממוקם בחוף המזרחי של המדינה. סוכנות הידיעות הממלכתית של ערב הסעודית דיווחה כי באסון נהרגו 14 בני אדם, כולם אזרחי המדינה, וציינה כי נכון לעכשיו סיבת התאונה עדיין אינה ידועה.

האירוע הקטלני התרחש בסביבות השעה 06:00 בבוקר לפי השעון המקומי, במפרץ הפרסי ממערב למצר הורמוז. החברה הממשלתית לא מסרה פרטים נוספים על נסיבות האסון, ולא הגיבה באופן מיידי לפניות רשמיות לקבלת תגובה שנשלחו אליה באמצעות הדואר האלקטרוני.

סוכנות הידיעות הממלכתית מסרה דיווח רשמי מטעם משרד האנרגיה, לפיו "הרשויות הרלוונטיות פתחו בחקירה מלאה על מנת לקבוע את סיבת ההתרסקות". צוותי החקירה המקומיים החלו באיסוף ממצאים מזירת האסון בנמל הנפט, במטרה להבין אם מדובר בכשל טכני או בגורם אחר.

התרסקות המסוק התרחשה ברקע הגברה משמעותית של הפעילות הכלכלית באזור, כאשר יצרניות האנרגיה במזרח התיכון מאיצות את יצוא הגז והנפט. המרוץ לשינוע המטענים החל בעקבות המגעים הדיפלומטיים וההיערכות לקראת הסכם ביניים שמטרתו להביא לעצירת המלחמה בין ארצות הברית לאיראן.

כחלק ממגמה זו, ערב הסעודית, הנחשבת ליצואנית הנפט הגולמי הגדולה ביותר בעולם, חידשה רק ביום שישי האחרון את פעילות ההעמסה במסוף בראס תנורה. הפעילות הכלכלית בנמל זה הופסקה כמעט לחלוטין במשך כארבעה חודשים, ורק יומיים לפני האסון החלו המיליות להעמיס מחדש את הסחורה.