אמש (רביעי) לסדר שבוע פרשת כי תצא, בה נקרא על מצות שילוח הקן, בתזמון נדיר ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז קיים לראשונה בחייו את המצוה הנדירה של שילוח הקן בבית מקורבו יאיר כהן בבני ברק | בהמשך הסב ראש הישיבה לסעודה של מצווה בשילוב הילולא של בעל ה'בן איש חי' זיע"א | צפו בתיעוד (חרדים)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת כי תצא, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מהי מטרת מצוות השבת אבידה, עליה אנו מצטווים בפרשת השבוע? וגם, אלו בני אדם נחשבים שנאבדו, ומוטלת עלינו החובה לקיים בהם מצוות השבת אבידה? | צפו (יהדות)
פרשתהשבוע "כי תצא",אנועוסקים באחד האיסורים המפורסמים בתורה והוא איסור ההטמעות של עמי עמון ומואב בישראל|מדועהחמירה התורה כ"כבאותם עמים יותר משאר צוררי היהודים מעמיםאחרים, ואיך כל זה קשור למידת הכרת הטוב?(יהדות,פרשתהשבוע)