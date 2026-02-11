חברת התעופה הישראלית ארקיע הפעילה בימים האחרונים ארבע טיסות מיוחדות לנקודה המיושבת הצפונית בעולם, ארכיפלג סבאלברד שבאוקיינוס הארקטי, שנחשב לשער הכניסה לקוטב הצפוני | זוהי הפעם הראשונה בה מטוס ישראלי נוחת בשדה התעופה לונגיירביין בסבאלברד, נמל התעופה המסחרי הצפוני ביותר בעולם | צפו בתיעוד מרגעי הנחיתה (תעופה)
דרמה בקוטב הצפוני: שוודיה ודנמרק הזניקו מטוסי קרב וחמקנים בצל הצהרות טראמפ על סיפוח גרינלנד. מדובר במפגן עוצמה חסר תקדים שנועד לבלום כל ניסיון לשינוי הסטטוס קוו באזור | תגובה צבאית חסרת תקדים להצהרות טראמפ | צפו בתיעוד (בעולם)
התכה מהירה של קרקעות פרמאפרוסט בקטבים משחררת תגובת שרשרת כימית שמזהמת את נהרות אלסקה במתכות רעילות וחומצה, עם השלכות חמורות לדגה, לקהילות הילידיות ולמערכת האקולוגית כולה | תהליך שמתרחש במהירות, מותיר כתמים כתומים במים והורס מהיסוד אזורים שנחשבו עד כה לבלתי נגועים והמדענים מזהירים: "אין דרך חזרה" (בעולם)