חברת תעופה ישראלית עשתה היסטוריה ונחתה בקוטב הצפוני | כך זה נראה

חברת התעופה הישראלית 'ארקיע' עשתה היסטוריה בשמיים כשלראשונה, מטוס ישראלי נחת בנקודה המיושבת הכי צפונית בעולם: הקוטב הצפוני. חברת התעופה הפעילה ארבע טיסות ייעודיות לארכיפלג סבאלברד שבאוקיינוס הארקטי, ורשמה למעשה נחיתה ראשונה של מטוס ישראלי בשדה התעופה הצפוני ביותר בעולם.

הטיסות בוצעו בשיתוף חברת ספיריט הפקות עולם, באמצעות מטוס Airbus A320 של ארקיע. הן כללו עצירת ביניים בהלסינקי לצורך תדלוק, ולאחר מכן המשיכו לנמל התעופה לונגיירביין, הנחשב לצפוני ביותר בעולם המשרת טיסות סדירות ומהווה שער הכניסה לארכיפלג סבאלברד.

בארקיע מציינים כי הפעלת הטיסות דרשה היערכות מבצעית ולוגיסטית מיוחדת, בשל תנאי ההפעלה והמרחק, והיא מצטרפת לשיתופי פעולה קודמים בין החברה לבין ספיריט הפקות עולם בהפעלת טיסות ליעדים ייחודיים.

עוז ברלוביץ, מנכ"ל ארקיע מסר: "הפרויקט המיוחד שביצענו יחד עם ספיריט הוא דוגמה נוספת ליכולת המבצעית הגבוהה של ארקיע ולגמישות של צוותי החברה". הוא הוסיף בגאווה: "אנו גאים להוביל משימות תעופה היסטוריות וייחודיות מעבר לפעילות הסדירה שלנו, ולהמשיך להוכיח שארקיע יודעת לתת מענה מקצועי גם בפרויקטים המורכבים והמאתגרים ביותר ברחבי העולם".

טלי יטיב, מנכ"לית ובעלים של ספיריט הפקות עולם מסרה: "כחברה שחרטה על דגלה חלוציות ופריצת דרך ליעדים המרתקים ביותר על הגלובוס, הגעה לסבאלברד היא הגשמת חזון וכתיבת דף חדש בהיסטוריית התיירות הישראלית".