8 הרוגים בהתרסקות מפציץ B-52 בקליפורניה - פרטים חדשים

שמונה בני אדם נהרגו אתמול (שני) בהתרסקות מפציץ אסטרטגי מדגם B-52 סטרטופורטרס של חיל האוויר האמריקאי, עליה דיווחנו אתמול. זמן קצר לאחר המראתו מבסיס חיל האוויר אדוארדס שבקליפורניה. המטוס, שיצא למשימת ניסוי שגרתית, עלה באש והתרסק בסמוך למסלול ההמראה.

קולונל ג'יימס הייז, סגן מפקד כנף הניסויים ה-412 בבסיס, כינה את האירוע "טרגדיה נוראה". "איבדנו שמונה אמריקנים נהדרים", מסר הייז במהלך תדרוך לעיתונאים. לדבריו, צוות המטוס הורכב מתמהיל של אנשי צבא במדים, אזרחים עובדי ממשלה וקבלנים ממשלתיים.

"לא ניתן היה לשרוד"

הדיווח הראשוני על האירוע התקבל בסביבות השעה 11:20 בבוקר זמן מקומי. מנציגות הבסיס נמסר כי ההתרסקות הוגדרה מיד ככזו שאינה מותירה סיכוי להינצל, וזאת בהתבסס על בחינת תיעוד מהזירה. צוותי חירום והצלה הוזעקו למקום, וגורמים רשמיים פעלו לאתר ולרשום את כל אנשי הצוות.

שמותיהם של ההרוגים יותרו לפרסום 24 שעות לאחר מסירת ההודעה לקרובי משפחתם. בעקבות התקרית, הבסיס סגר לחלוטין את שדה התעופה שלו והודיע כי כל הטיסות הנכנסות מופנות ליעדים חלופיים.

בואינג מאשרת: שני עובדינו נהרגו

ביום שני בערב פרסמה חברת בואינג, יצרנית המטוס, הצהרה בה אישרה כי שניים מההרוגים בהתרסקות היו עובדיה. "בצער רב אנו מאשרים ששני עובדי בואינג היו בין אלו שהיו על הסיפון", נכתב בהודעת החברה. "אנו נמצאים בקשר עם משפחותיהם ומציעים להן תמיכה".

נסיבות ההתרסקות נותרות תחת חקירה, תהליך שלדברי קולונל הייז צפוי להימשך מספר חודשים. הייז ציין כי משימות ניסוי שגרתיות מסוג זה מתבצעות בבסיס מספר פעמים ביום. כמו כן, הוחלט להשעות את כלל הפעילויות והמבצעים בבסיס במהלך יום שלישי.