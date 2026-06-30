לקראת הנחיתה בנתב"ג: התרעת חטיפה הופעלה ומטוסי קרב הוזנקו

רגעי חרדה חריגים התרחשו היום (שלישי) בשמי ישראל, כאשר טיסת חברת "אלקטרה" הבולגרית בדרכה מוורשה לנמל התעופה בן גוריון, עם כ-180 נוסעים על סיפונה, העבירה התרעה חריגה שהעמידה את מערכת הביטחון בכוננות מירבית. הטייס לחץ בשלב מסוים על כפתור בתא הטייס שהפעיל התרעה על אירוע חטיפה, מה שגרם לתגובה מיידית של גורמי הביטחון.

בתגובה לאזעקה, מערכת הביטחון נקטה בנוהלי בטיחות מחמירים והקפיצה מטוסי קרב כדי ללוות את המטוס. במקביל, הוחלט להסיט את כלי הטיס ממסלולו המקורי לעבר קפריסין, זאת על פי נהלי הבטיחות הקפדניים שנועדו למנוע כל סיכון אפשרי.

"הכל בסדר" - הטייס מבהיר את הטעות

זמן קצר לאחר הפעלת ההתרעה, עדכן הטייס את גורמי הפיקוח האווירי כי מדובר בטעות אנוש מצדו וכי "הכל בסדר" במטוס. במערכת הביטחון מיהרו לעדכן כי אין חשש לאירוע ביטחוני אמיתי, אולם נוהלי הבטיחות המחמירים לא הותירו מקום לסיכון והמשיכו לפעול על פי הפרוטוקול.

למרות ההבהרה, המטוס המשיך בדרכו לקפריסין כפי שתוכנן לאחר ההתרעה. אולם בשדה התעופה הקפריסאי נתקלה הטיסה בקושי נוסף - בשל עומס בשדה התעופה המקומי, סורבה בקשת הנחיתה. כתוצאה מכך, עושה המטוס כעת את דרכו לבולגריה, שם צפוי לנחות בסופיה.

תקופה מאתגרת לתעופה הישראלית

האירוע מתרחש בתקופה שבה תעופת ישראל חווה התאוששות הדרגתית לאחר תקופת המלחמה. כפי שדיווחנו לאחרונה, נמל התעופה בן גוריון רשם בימים האחרונים את תנועת הנוסעים הגבוהה ביותר מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי", עם מעל 75,000 נוסעים ביום אחד.

יצוין כי בחודשים האחרונים התמודדה מערכת התעופה עם אתגרים שונים, כולל פינוי מטוסים אמריקניים מנתב"ג שאיים על מאות אלפי כרטיסי טיסה. כעת, עם ההתאוששות ההדרגית, כל אירוע חריג מעורר תשומת לב מיוחדת של גורמי הביטחון.

מערכת הביטחון הבהירה כי הטיפול באירוע נעשה על פי הנהלים המחמירים ביותר, וכי בכל מקרה של התרעה על חטיפה, גורמי הביטחון נוקטים בכל האמצעים הנדרשים עד לקבלת הבהרה מלאה. הנוסעים על הטיסה המשיכו בדרכם ללא פגע, אם כי בעיכוב משמעותי עקב האירוע.