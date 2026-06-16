צבא ארה"ב מפנה מטוסי תדלוק מנתב"ג: זה מה שעומד מאחורי המהלך

צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק שלו המוצבים בישראל, כך נודע הבוקר (שלישי). על פי התכנון, המהלך יכלול פינוי של כ-20% מסך המטוסים האמריקניים החונים כיום בנמל התעופה בן גוריון.

ההחלטה על צמצום הנוכחות האווירית מתבצעת על רקע התפתחויות מדיניות משמעותיות בין ארצות הברית לאיראן. המהלך האמריקני יוצא לפועל בעקבות הסכמה שהושגה בין וושינגטון לטהראן על מזכר הבנות, אשר נועד להרגיע את המתיחות באזור ולסלול את הדרך לקראת סיום קבוע של המלחמה.

"נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי"

בחודשים האחרונים חנו עשרות מטוסי תדלוק אמריקניים באזורים נרחבים בנמל התעופה בן גוריון ובנמל התעופה רמון שבדרום. הנוכחות הצבאית המסיבית הובילה לביקורת מצד גורמים בכירים בענף התעופה הישראלי, שטענו לפגיעה בפעילות האזרחית הרגילה.

ראש רשות התעופה האזרחית (רת"א), שמואל זכאי, אף התריע בעבר על המצב החריג שנוצר במקום. "נתב"ג מתנהל בפועל כבסיס צבאי, ולא כנמל תעופה אזרחי", מסר זכאי בהתייחסו למצב הקשה שנוצר בשדה התעופה הראשי של ישראל.

כזכור, מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, חשף לאחרונה תחזית קודרת לפיה בין שניים לשלושה מיליון ישראלים צפויים לגלות במהלך חודשי הקיץ הקרובים כי טיסתם בוטלה. "אנחנו מנצלים רק שליש מקיבולת הפעילות של השדה ונמצאים כרגע בקצה גבול היכולת", הבהיר קדמי, כאשר על פי דבריו כ-70% מהפעילות התעופתית בנתב"ג מוגבלת כעת בשל נוכחות הכוחות האמריקניים.