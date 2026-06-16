בבלי
פינוי חלקי

צבא ארה"ב מפנה מטוסי תדלוק מנתב"ג: זה מה שעומד מאחורי המהלך

הפינוי מגיע בעקבות מזכר הבנות עם איראן • רוב המערך יישאר בישראל והקלה מוגבלת צפויה | "נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי" (תעופה)

נתב"ג, אילוסטרציה (צילום: פלאש 90)

צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק שלו המוצבים בישראל, כך נודע הבוקר (שלישי). על פי התכנון, המהלך יכלול פינוי של כ-20% מסך המטוסים האמריקניים החונים כיום בנמל התעופה בן גוריון.

ההחלטה על צמצום הנוכחות האווירית מתבצעת על רקע התפתחויות מדיניות משמעותיות בין ארצות הברית ל. המהלך האמריקני יוצא לפועל בעקבות הסכמה שהושגה בין וושינגטון לטהראן על מזכר הבנות, אשר נועד להרגיע את המתיחות באזור ולסלול את הדרך לקראת סיום קבוע של המלחמה.

"נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי"

בחודשים האחרונים חנו עשרות מטוסי תדלוק אמריקניים באזורים נרחבים בנמל התעופה בן גוריון ובנמל התעופה רמון שבדרום. הנוכחות הצבאית המסיבית הובילה לביקורת מצד גורמים בכירים בענף התעופה הישראלי, שטענו לפגיעה בפעילות האזרחית הרגילה.

ראש רשות התעופה האזרחית (רת"א), שמואל זכאי, אף התריע בעבר על המצב החריג שנוצר במקום. "נתב"ג מתנהל בפועל כבסיס צבאי, ולא כנמל תעופה אזרחי", מסר זכאי בהתייחסו למצב הקשה שנוצר בשדה התעופה הראשי של ישראל.

כזכור, מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, חשף לאחרונה תחזית קודרת לפיה בין שניים לשלושה מיליון ישראלים צפויים לגלות במהלך חודשי הקיץ הקרובים כי טיסתם בוטלה. "אנחנו מנצלים רק שליש מקיבולת הפעילות של השדה ונמצאים כרגע בקצה גבול היכולת", הבהיר קדמי, כאשר על פי דבריו כ-70% מהפעילות התעופתית בנתב"ג מוגבלת כעת בשל נוכחות הכוחות האמריקניים.

תיעוד תדלוק מטוסי הקרב של חיל האוויר (צילום: דובר צה"ל)

אף שפינוי חלקי של המטוסים עשוי להקל במידת מה על מצוקת החניה החריפה בשטחי נמל התעופה, ההקלה צפויה להיות נקודתית בלבד. בשלב זה, רובו המכריע של מערך התדלוק האמריקני צפוי להישאר בישראל, ולכן ההשפעה של המהלך המסתמן על שגרת הפעילות בנתב"ג צפויה להיות מוגבלת יחסית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתחבורה:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר