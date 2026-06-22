דרמה בטיסת ארקיע מיוון: משפחת חולדות התגלתה בעגלת השירות

אירוע חריג ומדאיג התרחש בטיסת חברת ארקיע שנחתה מיוון לישראל: במהלך עבודתם הרגילה, נדהמו אנשי צוות הדיילים לגלות חולדה בוגרת שקפצה מתוך אחת מעגלות השירות במטוס. בבדיקה שנערכה לאחר מכן, נחשף ממצא מדאיג נוסף – גורי חולדות שהסתתרו בתוך אחד ממדפי העגלה.

בעקבות המקרה, החל ויכוח חריף על האחריות בין חברת התעופה לבין ספקית הציוד והקייטרינג שלה, כאשר כל צד מפנה את האצבע המאשימה לכיוון השני. האירוע מעלה שאלות קשות על בקרת האיכות והתנאים התברואתיים במתקני הקייטרינג המשרתים את חברות התעופה.

ארקיע: "האחריות היא של חברת הקייטרינג"

מחברת ארקיע דיווחו כי הנושא נמצא בבדיקה מקיפה, והדגישו כי לא היו נוסעים על הטיסה. לפי גורמים בחברה, העגלה נשאה בקבוקי מים וכוסות בלבד, והגיעה ממחסן הציוד היבש של חברת תמ"מ (תעשיית מזון מטוסים), ולא מהמזון שיועד להגשה בפועל.

בארקיע מבהירים כי עם גילוי הממצא, העגלה הוצאה משימוש באופן מיידי והנושא טופל על אתר. החברה מדגישה כי בשום שלב לא היה מגע בין המכרסמים לבין המזון שסופק לטיסה, והוא לא נפגע או הושפע מהאירוע באופן כלשהו.

"ארקיע רואה את האירוע בחומרה רבה, דורשת מחברת תמ"מ לבצע בדיקה מקיפה ויסודית של נסיבות המקרה, ומצפה לקבל הסברים מלאים לצד צעדים מתקנים שיבטיחו כי אירוע מסוג זה לא יישנה בעתיד", נמסר מהחברה. ארקיע מדגישה כי חברת תמ"מ, המספקת שירותי קייטרינג לכלל חברות התעופה הישראליות והזרות בנתב"ג, אחראית באופן מלא על המחסנים, הציוד, התנאים התברואתיים ובקרת האיכות במתקניה.

תמ"מ: "העגלה נבדקה ואושרה לפני ההעמסה"

מנגד, בחברת תמ"מ דוחים את הטענות בתוקף. מהחברה נמסר כי העגלה, שכללה שתייה קלה בלבד, נבדקה ואושרה כתקינה לפני שהועמסה למטוס בהתאם לכל הנהלים המקובלים.

בתמ"מ טוענים כי המקרה התגלה רק לאחר מכן, בעת חניית המטוס ביוון, וקוראים לארקיע לבצע תחקיר מקיף משלה לבירור מלא של נסיבות האירוע. החברה מדגישה כי היא עומדת בכל תקני הבטיחות והאיכות הנדרשים, וכי מדובר באירוע חריג שאינו משקף את רמת השירות הגבוהה שהיא מספקת.

על אף שבפועל אף נוסע לא בא במגע עם המפגע, מדובר באירוע חמור ביותר מבחינה תברואתית ובטיחותית. הופעת חולדה במקום שאמור להיות נקי וסטרילי לחלוטין עלולה להביא לבעיות בריאותיות חמורות ולסכנות פגיעה ממשיות.

חומרת המצב מתעצמת מאחר שמדובר באירוע שהתרחש באוויר – במרחב סגור וללא שטח פתוח או מקום לברוח אליו – דבר שהיה מהווה סכנה ממשית לנוסעים אילו הצוות לא היה עולה על כך בזמן. כידוע, מכרסמים עלולים להוות סכנה בריאותית משמעותית.